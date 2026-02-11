Expertos analizaron “la historia indómita” de Venezuela en la UCV

CIUDAD MCY.- En los espacios de la Hacienda Ibarra, dentro de la Universidad Central de Venezuela (UCV), se realizó el conversatorio “Nuestra historia indómita ante la colonización” con la participación de los expertos Sergio Rodríguez, Diana Pérez y Vladimir Adrianza.

Durante la actividad, se abordaron las posturas nacionalistas de diversos gobiernos, el papel de los recursos energéticos nacionales en el mapa global y la necesidad de desmontar el discurso y las prácticas colonialistas que se anclan en la doctrina Monroe.

En este sentido, el Doctor en Estudios Políticos, Sergio Rodríguez, aseveró que la Doctrina Monroe (1823) ha sido una herramienta de dominación de Estados Unidos para afianzar su hegemonía en América Latina y el Caribe durante dos siglos: “Hoy no existe el Derecho Internacional sino las relaciones de poder”.

A su juicio, esta doctrina incluyó acciones como la concreción de la idea panamericana mediante las Conferencias Interamericanas, la estrategia del “gran garrote” y la diplomacia del dólar a comienzos del siglo XX. También mencionó la política del Buen Vecino ante la necesidad de aliados durante la II Guerra Mundial y el surgimiento de la OEA en 1948.

“Incluso la ONU fue una imposición que crearon los vencedores de la II Guerra Mundial. 54 países redactaron la carta fundacional, pero en el mundo hay 194 naciones. Después, todos los que quisieron ingresar debieron firmar la carta sin posibilidad de incluir observaciones propias de sus visiones, tradiciones o culturas. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad es una dictadura donde 5 países tienen legalmente la facultad de imponer su criterio”, agregó.

Por su parte, la Magíster en Historia de América Contemporánea, Diana Pérez, señaló que tras los sucesos del 3 de enero existe “cierta desesperanza” en algunos sectores, pero aclaró que los procesos históricos y la política se componen de avances y retrocesos.

“Nosotros fuimos vanguardia en el proceso de invasión española. Acá fue complicado que se asentara el sistema colonial español; se tardaron más de cien años, mientras que en México y Perú el proceso resultó sumamente rápido. Cuando comienzan los procesos de independencia, Venezuela vivió la revolución más violenta del continente. Además, el Simón Bolívar de 1811 no es igual al de 1824, ni el de 1811 al de 1815 cuando escribió la Carta de Jamaica. De igual forma, 1814 demuestra que el pueblo no siempre estuvo a favor de la Independencia”, precisó.

Mientras tanto, el analista internacional Vladimir Adrianza afirmó que, en este momento, Venezuela acumula 27 años de agresiones continuas. Estas iniciaron con el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en abril de 2002 y se extendieron bajo diversas formas de presión política, económica y mediática: “Pero es la primera vez que Caracas sufre un bombardeo en toda su historia”.

Para finalizar, Adrianza puntualizó que este ataque se preparó durante meses. “Todo se intensifica porque en noviembre de 2024, la Agencia Internacional de la Energía publica estudios que demuestran que Estados Unidos llega al cenit de petróleo no convencional, dado que el cenit de petróleo convencional ocurrió en 1971, en tiempos de Richard Nixon. Entonces ¿a qué se enfrenta Donald Trump? A las proyecciones. Para 2030 la producción estadounidense habrá caído alrededor de 30% y ellos no han desarrollado ninguna alternativa energética capaz de suplantar el petróleo”.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con aproximadamente 303.000 a 304.000 millones de barriles que se concentran mayormente en la Faja Petrolífera del Orinoco. Estas reservas representan alrededor del 17% del total mundial y superan a Arabia Saudita e Irán.

