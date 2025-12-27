Ciudad MCY

Expo Niños en el Espacio anuncia horarios especiales y transporte sin costo

PorRafael Velásquez

Dic 27, 2025

La expo realizará una pausa desde el 31 de diciembre para retomar actividades el 05 de enero

 

CIUDAD MCY.- La exhibición «Expo Niños en el Espacio: un viaje al Sistema Solar”, que se desarrolla en el Centro de Convenciones de La Carlota, recuerda a toda la familia venezolana que mantiene sus puertas abiertas durante las festividades, para que nadie se pierda esta experiencia interactiva.

La exposición estará abierta hasta el 30 de diciembre en su horario habitual de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y realizará una pausa desde el 31 de diciembre para retomar actividades el 05 de enero. La entrada a la Expo es gratis, y de lunes a domingo está abierta al público en general.

Para facilitar la llegada al Centro de Convenciones, se mantienen activos los puntos de transporte gratuito que trasladarán a los visitantes directamente a la entrada del evento, en la entrada CCCT en el acceso principal de la Base Aérea (frente al Centro Comercial Ciudad Tamanaco) y, en el Parque Bolívar por el acceso a través del puente peatonal (Independencia) que conecta el Parque del Este con La Carlota.

Fuente: Nota de Prensa | FOTO CORTESÍA

