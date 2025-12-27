Puntos de venta fabricados en Venezuela fortalecen la economía del país

CIUDAD MCY.- El Gobierno nacional celebra un proyecto que habla de independencia, de identidad y de futuro, la fabricación de puntos de venta producidos en Venezuela, «pensados El Gobierno nacional celebra un proyecto que habla de independencia, de identidad y de futuro, la fabricación de puntos de venta producidos en Venezuela, «pensados para acompañar las distintas dinámicas de nuestra economía y responder a las necesidades reales del país», así lo afirmó la vicepresidenta sectorial para Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Gabriela Jiménez.

Informó que estos equipos son fabricados en Industria Canaima, «referente nacional del desarrollo tecnológico; incorporan tecnología de última generación, conectividad 5G y soluciones adaptadas tanto a grandes comercios como a la pequeña y mediana empresa y al comercio popular».

Asimismo, destacó que detrás de este logro hay planificación, formación y un enorme esfuerzo colectivo. «El proceso de producción ha superado el 86 % de la meta prevista, con más de cuatro mil 280 equipos procesados. Pero esto no es solo un número: representa trabajo, conocimiento y oportunidades que se quedan en Venezuela, fortaleciendo su industria y su futuro».

«Para Venezuela, este proyecto significa mucho más que tecnología. Significa empleo, desarrollo productivo y herramientas accesibles para fortalecer los motores de la economía y facilitar el intercambio comercial», manifestó.

