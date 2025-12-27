Ministerio Penitenciario excarceló a 99 ciudadanos que estaban privados de libertad por violencia de odio

CIUDAD MCY.- El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario informó que 99 ciudadanos han sido puestos en libertad tras las evaluaciones realizadas por el Sistema Judicial, en aplicación de las medidas cautelares previstas en la ley.

Estas personas habían sido privadas de libertad por actos de violencia e incitación al odio ocurridos tras las elecciones del 28 de julio de 2024.

Estas decisiones forman parte de las iniciativas del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, destinadas a garantizar los derechos humanos y promover mecanismos de diálogo.

El Estado venezolano mantiene su compromiso de garantizar un trato legal e integral a las personas privadas de libertad y seguirá desarrollando acciones en favor de la paz, la justicia y la defensa de la soberanía.

A continuación el comunicado Íntegro:

Comunicado Oficial

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario informa al país sobre las recientes excarcelaciones de ciudadanos que se encontraban privados de libertad por su participación en los hechos de violencia e incitación al odio, posteriores a la jornada electoral del pasado 28 de julio de 2024, acciones orientadas a desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano y a socavar la paz de la Nación.

En este contexto, el Gobierno Nacional y el Sistema de Justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia.

Estas actuaciones forman parte de las gestiones permanentes impulsadas por el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dirigidas a garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos, incluso de aquellos compatriotas que, siendo víctimas de la manipulación política y mediática, atentaron contra la soberanía, la estabilidad institucional y la convivencia pacífica.

Aun en un escenario marcado por el asedio imperialista y las agresiones multilaterales contra el país, el Estado venezolano garantiza a todos los privados de libertad un trato basado en el respeto, la legalidad y la atención integral. El Gobierno Bolivariano continuará trabajando de manera firme y responsable por la paz, la justicia y la defensa de la soberanía nacional.

Caracas, 25 de diciembre de 2025.