Realizada dotación de uniforme a PC de San Casimiro

Los hombres y mujeres de naranja recibieron uniformes nuevos , con la finalidad de que continúen desplegados por la localidad para brindar el apoyo necesario a todas las familias sancasimerireñas

CIUDAD MCY.- El alcalde del municipio San Casimiro, Mayker Lopez, realizó la entrega de nuevos uniformes al cuerpo de Protección Civil (PC) de la jurisdicción, con el fin de fortalecer la identidad y operatividad de los funcionarios que resguardan a la población.

‎

‎La actividad, que tuvo lugar en las instalaciones del ayuntamiento busca garantizar que los hombres y mujeres de PC cuenten con la indumentaria reglamentaria y adecuada para el desempeño de sus labores diarias.

‎

‎Durante la entrega, el mandatario municipal manifestó la importancia de dotar con las herramientas adecuadas al equipo el cual es la primera linea de respuestas ante emergencias.

‎

‎»En nombre de nuestra gobernadora, Joana Sanchez estamos entregando estos uniformes para nuestros muchachos y muchachas que son héroes y heroinas, porque llevan puesto el uniforme naranja para salvar vidas y para seguir garantizandole a los ciudadanos su seguridad», comentó López.

‎La entrega de uniformes, esta enmarcada al Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T) y el Plan de la Araguañidad , alineados con las orientaciones del presidente constitucional, Nicolás Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA