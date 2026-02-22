Realizada dotación de uniforme a PC de San Casimiro

Los hombres y mujeres de naranja recibieron uniformes nuevos , con la finalidad de que continúen desplegados por la localidad para brindar el apoyo necesario a todas las familias sancasimerireñas
CIUDAD MCY.- El alcalde del municipio San Casimiro, Mayker Lopez, realizó la entrega de nuevos uniformes al cuerpo de Protección Civil (PC) de la jurisdicción, con el fin de fortalecer la identidad y operatividad de los funcionarios que resguardan a la población.
La actividad, que tuvo lugar en las instalaciones del ayuntamiento busca garantizar que los hombres y mujeres de PC cuenten con la indumentaria reglamentaria y adecuada para el desempeño de sus labores diarias.
Durante la entrega, el mandatario municipal manifestó la importancia de dotar con las herramientas adecuadas al equipo el cual es la primera linea de respuestas ante emergencias.
»En nombre de nuestra gobernadora, Joana Sanchez estamos entregando estos uniformes para nuestros muchachos y muchachas que son héroes y heroinas, porque llevan puesto el uniforme naranja para salvar vidas y para seguir garantizandole a los ciudadanos su seguridad», comentó López.
La entrega de uniformes, esta enmarcada al Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T) y el Plan de la Araguañidad , alineados con las orientaciones del presidente constitucional, Nicolás Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.
IRENE RODRÍGUEZ
FOTOS : CORTESÍA