Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Realizada dotación de uniforme a PC de San Casimiro

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

Feb 22, 2026

Los hombres y mujeres de naranja recibieron uniformes nuevos , con la finalidad de que continúen desplegados por la localidad para brindar el apoyo necesario a todas las familias sancasimerireñas

CIUDAD MCY.- El alcalde del municipio San Casimiro, Mayker Lopez, realizó la entrega de nuevos uniformes al cuerpo de Protección Civil (PC) de la jurisdicción, con el fin de fortalecer la identidad y operatividad de los funcionarios que resguardan a la población.

‎La actividad, que tuvo lugar en las instalaciones del ayuntamiento busca garantizar que los hombres y mujeres de PC cuenten con la indumentaria reglamentaria y adecuada para el desempeño de sus labores diarias.

‎Durante la entrega, el mandatario municipal manifestó la importancia de dotar con las herramientas adecuadas al equipo el cual es la primera linea de respuestas ante emergencias.

‎»En nombre de nuestra gobernadora, Joana Sanchez estamos entregando estos uniformes para nuestros muchachos y muchachas que son héroes y heroinas, porque llevan puesto el uniforme naranja para salvar vidas y para seguir garantizandole a los ciudadanos su seguridad», comentó López.

‎La entrega de uniformes, esta enmarcada al Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T) y el Plan de la Araguañidad ,  alineados con las orientaciones del presidente constitucional, Nicolás Maduro,  la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA

Foto del avatar

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Aragua

GBA sostuvo fructífera asamblea con Salas de Autogobierno de Girardot

22 de febrero de 2026 Beatriz Guilarte
Aragua

Familias mariñenses adoptaron con amor y responsabilidad animales

22 de febrero de 2026 Beatriz Guilarte
Aragua

Realizada dotación de uniforme a PC de San Casimiro

22 de febrero de 2026 Beatriz Guilarte
Aragua

Reinaugurados tres Consultorios Populares Tipo II en Aragua

22 de febrero de 2026 Beatriz Guilarte