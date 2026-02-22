Reinaugurados tres Consultorios Populares Tipo II en Aragua

CIUDAD MCY.- Se reinauguraron tres Consultorios Populares Tipo II, en la Parroquía Madre María, del municipio Girardot del estado Aragua, donde se beneficiarán más de 2 mil 500 aragüeños, gracias a los proyectos aprobados en la tercera y cuarta Consulta Popular Nacional, convocada por el Presidente constitucional, Nicolás Maduro.

‎‎El corte de cinta estuvo liderado por el poder popular organizado perteneciente a la Comuna Socialista Marakaya Legado Histórico y Cultural, acompañados de la Autoridad Única de Salud, Dra. Yosmary Lombano; la coordinadora regional de la Fundación Misión Barrio Adentro (FMBA), Lcda.Vellys Martínez; el Presidente del Concejo Municipal Girardot, Ángel Márquez; Carlos Martínez, vocero de la comuna y Miguel Freites, responsable de la Sala de Autogobierno.

‎‎Por su parte, Miguel Freites, comentó que dentro del proyecto presentado en la consulta, se aprobó la rehabilitación de tres Consultorios Populares Tipo II «Aragua», «Calicanto» y «Felipe Guevara Rojas», ubicados en el UEN Liceo Aragua, en la sede de la Coordinación Regional de Ambulancias de Aragua (CRAMA) y en la Escuela Básica Felipe Guevara Rojas, respectivamente, pertenecientes al Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC), Madre María.

‎‎Del mismo modo, la Dra. Lombano informó que la comuna realizó la dotación de mobiliario, equipos médicos nuevos, la rehabilitados y recuperación de los espacios, donde se ofrecerán consulta de medicina general, despistaje de tensión arterial, ecografías de partes blandas y sala de nebulización, para garantizar atención de calidad y gratuita a los aragüeños.

‎‎Igualmente, destacó que los aragüeños se beneficiarán con atención ginecológica y electrocardiogramas, en aras de brindar respuestas oportunas a las comunidades.

‎‎Enfatizó que es el resultado de un esfuerzo mancomunado, gracias a las políticas sociales de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, articulados por la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez y de la Gobernadora del estado Aragua, Joana Sanchez, bajo las orientaciones del Plan de la Patria y las 7T y de la Cuarta Transformación, que abarca la suprema felicidad de los venezolanos.

‎‎NUEVOS ESPACIOS DE SALUD

‎Por su parte, el señor Wilfredo Oropeza Castillo, habitante del sector, expresó su alegria y agradecimiento por la apertura del consultorio que tanta falta le hacía a la comunidad de adultos mayores que habitan el casco central de Maracay.

‎‎ «Gracias a la revolución y a la Consulta Popular se logró cristalizar este proyecto de salud».

PRENSA CORPOSALUD

FOTOS: CORTESÍA