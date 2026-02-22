Reinaugurados tres Consultorios Populares Tipo II en Aragua

CIUDAD MCY.- Se reinauguraron tres Consultorios Populares Tipo II, en la Parroquía Madre María, del municipio Girardot del estado Aragua, donde se beneficiarán más de 2 mil 500 aragüeños, gracias a los proyectos aprobados en la tercera y cuarta Consulta Popular Nacional, convocada por el Presidente constitucional, Nicolás Maduro.
El corte de cinta estuvo liderado por el poder popular organizado perteneciente a la Comuna Socialista Marakaya Legado Histórico y Cultural, acompañados de la Autoridad Única de Salud, Dra. Yosmary Lombano; la coordinadora regional de la Fundación Misión Barrio Adentro (FMBA), Lcda.Vellys Martínez; el Presidente del Concejo Municipal Girardot, Ángel Márquez; Carlos Martínez, vocero de la comuna y Miguel Freites, responsable de la Sala de Autogobierno.
Por su parte, Miguel Freites, comentó que dentro del proyecto presentado en la consulta, se aprobó la rehabilitación de tres Consultorios Populares Tipo II «Aragua», «Calicanto» y «Felipe Guevara Rojas», ubicados en el UEN Liceo Aragua, en la sede de la Coordinación Regional de Ambulancias de Aragua (CRAMA) y en la Escuela Básica Felipe Guevara Rojas, respectivamente, pertenecientes al Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC), Madre María.
Del mismo modo, la Dra. Lombano informó que la comuna realizó la dotación de mobiliario, equipos médicos nuevos, la rehabilitados y recuperación de los espacios, donde se ofrecerán consulta de medicina general, despistaje de tensión arterial, ecografías de partes blandas y sala de nebulización, para garantizar atención de calidad y gratuita a los aragüeños.
Igualmente, destacó que los aragüeños se beneficiarán con atención ginecológica y electrocardiogramas, en aras de brindar respuestas oportunas a las comunidades.
Enfatizó que es el resultado de un esfuerzo mancomunado, gracias a las políticas sociales de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, articulados por la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez y de la Gobernadora del estado Aragua, Joana Sanchez, bajo las orientaciones del Plan de la Patria y las 7T y de la Cuarta Transformación, que abarca la suprema felicidad de los venezolanos.
NUEVOS ESPACIOS DE SALUD
Por su parte, el señor Wilfredo Oropeza Castillo, habitante del sector, expresó su alegria y agradecimiento por la apertura del consultorio que tanta falta le hacía a la comunidad de adultos mayores que habitan el casco central de Maracay.
«Gracias a la revolución y a la Consulta Popular se logró cristalizar este proyecto de salud».
PRENSA CORPOSALUD
FOTOS: CORTESÍA