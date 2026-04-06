FCV Aragua impartió cursos sobre la cinofilia en Venezuela

Empresas, apasionados y estudiantes recibieron inducciones sobre el mundo canino para poder brindar mejor atención a las mascotas.

CIUDAD MCY.- Representantes de la Federación Canina de Venezuela, seccional Aragua, fueron parte de la Expo Feria Industrial, instancia en la que impartieron conocimientos sobre la canofilia nacional, la tenencia responsable de ejemplares de raza pura y la preservación de las razas puras. La actividad fue realizada en la escuela técnica industrial Mariano Fernández Frortique de Cagua, donde los estudiantes de dicha institución también exhibieron diferentes proyectos.

Nelson Vergara, Oswaldo Medina, Néstor Requena y Jorge Camacho, miembros de la mencionada comisión, estuvieron acompañados de una extraordinaria representación de ejemplares caninos de razas puras, y con el material de apoyo realizado por los alumnos de la institución, impartieron charlas educativas a más de 14 instituciones educativas que estuvieron presentes, así como también a integrantes de empresas privadas y autoridades educativas del estado Aragua.

Asimismo, se llevó a cabo uno de los cursos más populares e importantes de la canofilia a nivel mundial, como lo es el curso de funcionarios de exposiciones caninas organizado por la FCV seccional Aragua y avalado por la Federación Canina de Venezuela. Cabe destacar que, este evento por segundo año consecutivo se realizó en la entidad aragüeña, siendo el único curso de este tipo en todo el país.

En esta oportunidad se contó con la participación de personas apasionadas por el mundo canino de los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Táchira y Caracas. En donde los ponentes de la FCV, Nelson Vergara y el Comandante Irrael Mendoza, ambos funcionarios titulares y jueces de la Federación Canina de Venezuela, dieron un temario completo sobre el mundo de las exposiciones caninas, reglamentos nacionales e internacionales, tipos de exposiciones caninas, planillas, premiaciones y funcionamiento interno de estos eventos, así como el protocolo de los funcionarios de las exposiciones caninas para poder ejercer estas funciones en futuros eventos.

La actividad fue una gran oportunidad para los amantes de la canofilia, quienes gracias a este curso podrán pasar de espectadores a ser parte esencial de estas competencias que muy pronto las tendremos en el estado Aragua.

ANAÍS RONDÓN

FOTOS: CORTESÍA