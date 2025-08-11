Ciudad MCY

Fedenaga garantiza abastecimiento de carne en el país

Ago 11, 2025

CIUDAD MCY.- La Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) se encuentra “haciendo mercado nacional con el tema de la carne”, con lo que se garantiza el abastecimiento de los productos en el país, afirmó su presidente Edgar Medina. “Nosotros estamos como siempre haciendo el mercado nacional con el tema de la carne, y con la matanza que tenemos está cubierta la demanda nacional de los productos”, destacó.

Medina indicó que en el primer semestre de 2025, que acaba de concluir, un sector se dedicó a trabajar en el crecimiento en función de producir la carne y tener un estándar en el precio.

Señaló que el último semestre del año pasado se había incrementado el consumo de carne per cápita, al tiempo que agregó que la estructura de costos que manejan a puerta de corral, que es donde les compran el ganado a los productores iniciales, está por el orden de los 2,1 dólares por kilo. Explicó que donde hay una variación importante es en la venta al consumidor final, en los expendios de la carne, que es donde está la variación del precio, mientras que para los productores iniciales se mantiene igual.

Finalmente, el presidente de Fedenaga, Edgar Medina, destacó que “nos hemos reunido con las autoridades para tratar el tema de la necesidad de traer al país vientres para repoblar los hatos ganaderos, producir los mautes que hagan posible que Venezuela en los próximos años tenga la capacidad, no solo de abastecer el mercado nacional, sino también ir por un remanente para exportar”.

