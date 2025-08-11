Ciudad MCY

Jóvenes venezolanos deben ser motor en la construcción de una nueva sociedad

CIUDAD MCY.- El presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que la juventud venezolana está llamada a ser vanguardia, alegre y humana, y a ser el motor en la construcción de una nueva sociedad.

A través de un mensaje en su cuenta de Telegram, el mandatario venezolano agregó que “deben garantizar que Venezuela sea más libre, más feliz y más independiente”.

Indicó que la juventud debe ser crítica, para que sea capaz de transitar todos los caminos que le toca al futuro. Además, en días recientes, el jefe de Estado enfatizó que los jóvenes ahora tienen las riendas de un proceso revolucionario “que pica y se extiende y que ha tenido un éxito total con la Consulta Popular Nacional de Juventud”.

Precisó durante una reunión con el Estado Mayor de la Juventud, realizada en el Palacio de Miraflores, que un total de 10 mil 394 proyectos que llegaron en primer y segundo lugar en la Consulta Popular Nacional Juvenil 2025 serán financiados.

