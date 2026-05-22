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Feria de Comunicación reúne al arte en La Habana

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PorLuisa Pedroza

May 22, 2026

CIUDAD MCY.- En la Casa del Alba Cultural de La Habana se desarrolla la Feria de Comunicación Cultural: Ideas, Redes y Futuro, un espacio de intercambio entre profesionales del sector artístico y comunicacional.

El encuentro, organizado por el Centro Multimedial del Ministerio de Cultura, contó con la presencia del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) y el Consejo Nacional de las Artes Escénicas (CNAE).

Desde este viernes, el evento abrió sus puertas para convirtirse en plataforma de debate sobre estrategias, proyectos y experiencias que fortalecen la articulación de la comunicación cultural en Cuba.

La presencia del Icaic reafirma el papel del cine como puente hacia los públicos. Somos cultura, memoria e identidad, y nuestra presencia en la Feria muestra el papel del séptimo arte como puente y futuro dentro del encuentro colectivo. Por su parte, el CNAE destacó la importancia de visibilizar la memoria cultural y el impacto de las campañas comunicacionales en las artes escénicas.

Entre los panelistas figuran Anarlyn Oliva, directora de la Agencia de Representaciones Artísticas Caricatos; la comunicadora Melissa Colina, y Víctor Cabrera, miembro del Centro de Danza de La Habana. Ellos, junto a otros participantes, compartieron experiencias sobre el papel de la comunicación en la danza y las artes escénicas.

La jornada permite evidenciar, en tiempos de transformación constante, que la comunicación cultural se erige como herramienta estratégica para activar emociones, generar conexiones y proyectar la riqueza de la memoria artística de Cuba.

FUENTE:EL FOCO
FOTO:CORTESIA

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Por Luisa Pedroza

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