Feria de la Aragüeñidad llegó al municipio Francisco Linares Alcántara

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto por proteger la economía familiar y garantizar el acceso directo a los alimentos, liderada por el gobierno nacional y regional en articulación con la Alcaldia del Municipio Francisco Linares Alcántara, se lleva a cabo durante este fin de semana la Feria del Plan de la Aragüeñidad.

La jornada, enmarcada en las políticas de protección social, beneficiará a cientos de familias linarenses con la venta de productos de la canasta básica a precios solidarios.

Durante esta actividad, los asistentes podrán adquirir una amplia variedad de rubros frescos y proteínas de alta calidad, entre los productos disponibles destacan pollo, carne, papa, cebolla, tomate, pimentón, zanahoria y rubros autóctonos de la zona como la yuca.

La Coordinadora de Alimentación de la localidad, Maryeli Quintana, destacó que están desplegados como un solo gobierno, cumpliendo con el compromiso de llevar el alimento directamente al corazón de nuestras comunidades. El Plan de la Aragüeñidad no es solo una feria, es la demostración de que, a pesar de las adversidades, el bienestar de nuestro pueblo es la prioridad».

Los vecinos de la zona expresaron su agradecimiento por la organización de estos operativos, resaltando la rapidez en la atención y la frescura de los rubros.

A su vez, el alcalde Víctor Bravo, reafirma su compromiso de continuar con estos despliegues en el municipio que van de la mano con el presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez, garantizando que el Plan de la Aragüeñidad llegue a cada rincón para brindar alegría y seguridad.

PRENSA ALCALDÍA FLA | FOTOS: CORTESÍA