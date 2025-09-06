Feria de turismo de Anzoátegui impulso el desarrollo económico y los atractivos de la región

CIUDAD MCY.- El viernes pasado inició la cuarta edición de la Feria de Turismo «Anzoátegui Te Enamora», con el fin de consolidar el potencial turístico de la región oriental del país. La inauguración, encabezada por el gobernador de la entidad, Luis José Marcano, en compañía de la ministra de Turismo, Leticia Gómez, se llevó a cabo en la avenida Daniel Camejo, al lado del hotel Maremares.

La ministra de Turismo destacó en su cuenta de Instagram, que el evento se extiende hasta el domingo 8 de septiembre, y cuenta con la participación de más de 50 expositores y emprendedores, quienes muestran la diversidad de productos y servicios que ofrece la región. La feria también será un espacio para el intercambio de conocimientos y oportunidades de negocio, con una agenda que incluye conferencias, foros y una rueda de negocios.

La feria presenta un amplio abanico de actividades para el disfrute de los asistentes. El programa incluye rutas turísticas, una variada oferta gastronómica, y conciertos en vivo.

Por otra parte, los amantes del deporte podrán participar en una caminata de 5k y una carrera de 10k. La fe también tendrá su espacio con una misa y un paseo marítimo en honor a la Virgen del Valle.

La Feria de Turismo «Anzoátegui Te Enamora» se ha posicionado como un evento clave para impulsar el desarrollo económico y la promoción de los atractivos turísticos del estado.

FUENTE AVN || FOTO CORTESÍA