CIUDAD MCY.- El municipio Obispo Ramos de Lora se consolidó como epicentro de la organización popular y la producción socialista al celebrar con rotundo éxito el «1er Festival Comunal Campesinista Resuelve+», jornada, enmarcada en las 7T, que impulsa el Presidente Nicolás Maduro y su compromiso con el fortalecimiento de la soberanía agroalimentaria.

El festival fue liderado por la alcaldesa revolucionaria Yanetzy Urbina, con el apoyo del gobernador del estado Mérida Arnaldo Sánchez, donde se movilizaron campesinos, productores, artesanos, emprendedores y líderes de las 10 comunas del municipio, en un despliegue productivo sin precedentes.

Por su parte la alcaldesa comunera y líder campesinista Yanetzy Urbina, subrayó el impacto político y económico de esta iniciativa que es posible gracias al Presidente Nicolás Maduro: «Hoy las comuneras y comuneros no solo producimos, sino que somos nuestro propio autogobierno y distribuimos nuestros rubros, garantizando el beneficio directo a nuestro pueblo a precios justos.» declaró la burgomaestre.

El evento sirvió de plataforma para destacar el modelo de autogestión de la Comuna Dr. Carlos Escarrá Malavé, donde realizó el expendio de proteínas cárnicas a precios solidarios, resultado de una inversión estratégica que permitió la rehabilitación y operatividad de su propio frigorífico y matadero, suprimiendo intermediarios, que beneficia directamente al pueblo de Obispo Ramos de Lora.

