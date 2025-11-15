Inicia ciclo de seminarios de formación rumbo al fortalecimiento del Poder

Ciudad MCY.-Inició oficialmente el Ciclo de Seminarios Formativos “Encendidas las Luces del Pueblo: ¡Parranda Comunal!”, una jornada que hace alusión a las luces del saber en la educación popular rodrigueana y celebra, además, el hito alcanzado con la conformación de la Comuna número cuatro mil como expresión del esfuerzo colectivo del pueblo organizado.

Esta estrategia educativa, diseñada por el Viceministerio del Sistema de Formación de Comunas y Movimientos Sociales, busca fortalecer las capacidades técnicas, organizativas e ideológicas de las vocerías de las cinco mil 336 Comunas y Circuitos Comunales del país.

La nueva etapa formativa acompaña el impulso nacional hacia la consolidación del Estado Comunal y se articula con el proceso de agitación, organización y participación que acompaña la cuarta Consulta Popular Nacional del 23 de noviembre.

Su propósito central es construir una ruta pedagógica que permita profundizar conocimientos en áreas como el modelo comunal, la planificación participativa, la contraloría social, la economía comunal y los elementos fundamentales de la nueva Ley de Comunas, al vincular la formación con los desafíos reales de cada territorio.

El programa contempla seis seminarios temáticos que abarcan desde la identidad comunal hasta la gestión económica y la defensa integral del territorio.

Fuente: Ministerio de Comunas y Movimientos Sociales | FOTO CORTESÍA