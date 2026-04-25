Formación comunal en Ribas impulsó actualización de Consejos Comunales

El encuentro realizado en Cincatesa reunió a voceros de distintas comunas en una jornada orientada a reforzar la estructura organizativa y avanzar en la consolidación del poder popular en el estado Aragua

CIUDAD MCY.- Desde los espacios de Centro Industrial y de Capacitación Técnica Socialista de Aragua (Cincatesa), en el municipio José Félix Ribas, se desarrolló una jornada de formación comunal que reunió a voceros del Eje Este, en el marco del proceso de adecuación de los Consejos Comunales.

La actividad se enmarcó en el despliegue territorial orientado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y respaldado por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, como parte de la estrategia para consolidar el Sistema de Gobierno Comunal.

El encuentro contó con la participación del secretario de Comunas y Movimientos Sociales del estado Aragua, Manuel Pérez; el alcalde de la municipalidad, Juan Carlos Sánchez; así como otras autoridades municipales.

Durante la jornada, se brindaron herramientas formativas orientadas a guiar a las comunidades en el proceso de adecuación organizativa, promoviendo la actualización de sus estructuras y el fortalecimiento de sus capacidades para la gestión territorial.

Esta iniciativa reafirma la articulación entre el Gobierno nacional, regional y municipal con el Poder Popular, avanzando en la construcción de un modelo de gestión comunal más sólido, alineado con el Plan de las Siete Transformaciones (7T) y el Plan de la Aragüeñidad promovidas para el desarrollo integral del estado.

Con este tipo de acciones, el municipio Ribas continúa consolidándose como un espacio de impulso para la organización territorial, donde la formación y el conocimiento se posicionan como herramientas clave para afrontar los retos del territorio y avanzar hacia nuevas etapas de participación y autogobierno.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA