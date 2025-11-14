Fronty es la mascota de los Juegos Comunales

CIUDAD MCY.- A menos de un mes para el inicio de la fase nacional de los III Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025, el comité organizador desveló la imagen de la mascota que acompañará a los miles de atletas que competirán en la fiesta deportiva durante los primeros 15 días del último mes del año: Fronty, un amistoso oso frontino que representa la biodiversidad venezolana.

La mascota es el resultado de un proceso creativo centrado en la esencia y energía de los niños y niñas de todas las comunidades del país y, a la vez, refleja la pasión por el deporte, la alegría y el vigor característico en estas edades.

El oso frontino es el único oso presente en Suramérica, y esta especia andina, portará una camiseta vinotinto de las selecciones de fútbol, como un ícono que encarna la fuerza del pueblo venezolano, la agilidad que nace en cada comunidad popular y el espíritu indomable que nos une como país.

La presentación de la mascota Fronty marca la transición a la etapa final de un proceso que arrancó desde sus bases desde el pasado mes de septiembre con la participación de niños, niñas provenientes de los cinco mil 336 circuitos comunales de todo el país.

Esta fiesta deportiva, de data joven en el calendario competitivo del país, está creada con la firme intención de consolidar un nuevo sistema de deporte comunitario e inclusivo.

Fuente: MinDeporte | FOTO CORTESÍA