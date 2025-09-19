Ciudad MCY

Habrá actividad tormentosa con lluvias en gran parte del país

PorBeatriz Guilarte

Sep 19, 2025

CIUDAD MCY.- De acuerdo al boletín informativo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), para este viernes, se prevé cielo mayormente nublado acompañado de precipitaciones en gran parte del territorio nacional, producto del desplazamiento de la onda tropical número 35.

El ente precisó que los estados más afectados por la inestabilidad climática son: Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Nueva Esparta, Sucre, Miranda, Aragua, Falcón, Lara, Apure, Barinas, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia.

El Inameh indicó que en la tarde y noche habrá incremento de la cobertura nubosa, generando lluvias o chubascos y descargas eléctricas en varias regiones del país.

Para Caracas el instituto pronostica después del mediodía, zonas nubladas asociadas a lluvias y descargas eléctricas ocasionales. La temperatura máxima oscilará los 29° C, mientras que la mínima entre los 19° C.

CIUDAD CCS | FOTO CORTESÍA

