La Victoria celebra que Iglesia Nuestra Señora del Carmen fue elevada a Santuario Diocesano

CIUDAD MCY.- La comunidad católica del estado Aragua vivió un momento histórico este viernes 12 de diciembre. Tal como estaba previsto, la Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Carmen de La Victoria fue oficialmente elevada a la categoría de Santuario Diocesano en una emotiva y solemne ceremonia.

El evento, que congregó a cientos de feligreses, autoridades eclesiásticas y civiles, entre las que destacó el alcalde Juan Carlos Sánchez, se desarrolló en un ambiente de profunda fe y celebración, consolidando el reconocimiento al legado de más de 70 años de devoción y servicio del Carisma Carmelita en esta localidad.

La ceremonia fue presidida por Monseñor Enrique Parravano, Obispo de la Diócesis de Maracay. Tras la lectura del decreto canónico, Monseñor explicó que la elevación de una iglesia a Santuario responde a varias razones fundamentales.

Entre ellas, mencionó la evidencia de que es un espacio de peregrinación, su consolidación como un punto de destino para los fieles, y la existencia de un motivo peculiar de piedad. En el caso específico de la Iglesia Los Carmelitas de La Victoria, este motivo es su antigüedad y el profundo arraigo de la devoción a la Virgen del Carmen.

«Este templo no solo es un centro de evangelización, ahora se convierte también en un centro de irradiación de la fe para toda la diócesis y más allá», aseguró.

El momento fue propicio para que el Obispo recibiera un merecido reconocimiento por parte de la parroquia y acto seguido, se procedió a la develación de las placas identificativas del Santuario, momento que fue coronado con aplausos y fuegos artificiales.

Con este nombramiento, la Iglesia Nuestra Señora del Carmen de La Victoria se establece como un nuevo Santuario Nacional, manteniendo vivo el legado de oración, fraternidad y servicio que ha caracterizado a La Victoria desde 1955.

