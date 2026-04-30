Fundación Red de Arte celebra la identidad cultural a escala nacional

CIUDAD MCY.- La Fundación Red de Arte, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, anuncia el despliegue de su programación nacional hasta el próximo domingo 3 de mayo.

Bajo el lema “Formación Creativa para la Paz de Venezuela”, las galerías y tiendas de la Red en todo el país se convertirán en epicentros de la creación. La agenda de esta semana pone especial énfasis en el Círculo de la Palabra y las Manos Creadoras, un encuentro que cierra abril con el conversatorio titulado “El cuatro, memoria musical venezolana”, iniciativa que busca honrar el instrumento nacional a través del diálogo y la ejecución sonora.

El jueves 30 de abril será una jornada emblemática para la artesanía sonora. De manera simultánea en los estados Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Mérida, Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira, Trujillo y Yaracuy, cultores y artesanos se darán cita para mostrar la relación entre la luthería y la interpretación musical. Estos conversatorios permitirán a los asistentes conectar con la raíz sonora de la patria y el oficio de quienes dan vida a la madera con sus manos.

La programación también incluye talleres técnicos para todas las edades con enfoques en la artesanía textil. En el Museo de Arte Valencia (MUVA) se facilitarán los talleres “Tejidos para la paz”, “Bordado artístico” y “Macramé”, promoviendo el arte como herramienta terapéutica.

De manera simultánea en Falcón y el Distrito Capital, las comunidades podrán prepararse para la festividad de la Cruz de Mayo con talleres de elaboración de rosas en papel y ornamentación tradicional. Asimismo, en Sucre y Mérida, se resaltarán los saberes artesanales desde la creación de muñecas de trapo hasta obras de modelado en arcilla y pintura en Delta Amacuro y Zulia, garantizando el aprendizaje en cada territorio.

Para el cierre de la jornada, el Eje del Buen Vivir, en Caracas, recibirá este domingo 3 de mayo, desde las 11 de la mañana, a las familias venezolanas con una experiencia inmersiva: celebrar, vestir, adornar y cantar a la Santísima Cruz de Mayo. Un espacio organizado por la Fundación Red de Arte, la Fundación Museos Nacionales y la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, donde a través de las manos de las Premio Nacional de Cultura, Rosaura Funes y Luisa Madriz, nos adentraremos en el mágico mundo de agradecer a la tierra para que con su cosecha nos bendiga.

Cantores y poetas acompañarán con sus décimas y tambores. Esta celebración contará con el acompañamiento de artesanos y artesanas, quienes se sumarán con sus piezas al Mercadillo Artesanal, complementado con actividades de dibujo, talleres, conversatorios y cantos tradicionales para todas las parroquias de la capital.

La invitación queda abierta a visitar las tiendas y galerías Red de Arte para disfrutar de las actividades programadas esta semana, cerrando en el emblemático Eje del Buen Vivir.

Para conocer detalles específicos sobre horarios, sigue la página web de la Fundación reddearte.gob.ve y entérate de esta y otras actividades de la artesanía venezolana.

FUENTE: MINCULTURA

FOTO:CORTESIA