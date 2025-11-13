Ciudad MCY

Fundacite Aragua impulsa vocaciones científicas jóvenes de Las Tejerías

PorMilexis Pino

Nov 13, 2025

Los estudiantes de 11 a 15 años  de edad, participaron en estaciones interactivas dedicadas a distintas áreas del saber: astronomía, química, física, matemáticas, microscopía, ciencias para la salud, robótica, informática, producción y ecosocialismo

CUIDAD MCY.-Como parte de su despliegue territorial que impulsa el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt) y la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) Aragua, se desarrolló una jornada en la Unidad Educativa Nacional “Andrés Bello” , ubicada en el municipio Santos Michelena.

La actividad, que forma parte del Programa Nacional Semilleros Científicos en el estado, fortaleció los conocimientos, aprendizajes y enseñanzas de la muchachada aragüeña tal como lo ha orientado el Ejecutivo Nacional.

Durante la jornada, los estudiantes  de 1ero a 3er año de media general  participaron en estaciones interactivas dedicadas a distintas áreas del saber: astronomía, química, física, matemáticas, microscopía, ciencias para la salud, robótica, informática, producción y ecosocialismo.

Cada espacio fue diseñado para mostrar que el aprendizaje científico puede ser una experiencia dinámica y accesible, capaz de vincular la teoría con la práctica y de conectar la ciencia con la vida cotidiana.

De tal forma, el recorrido permitió a los participantes comprender cómo la tecnología y la innovación se relacionan con los procesos productivos sostenibles, al tiempo que reflexionaron sobre la importancia del equilibrio ambiental en el desarrollo social. Esta metodología práctica promovió la creatividad, la curiosidad y el pensamiento crítico, valores esenciales en la construcción de una ciudadanía científica.

Con esta experiencia, Fundacite Aragua avanza en su meta de llevar el Plan de Territorialización a los 18 municipios del estado, sembrando así las semillas del futuro científico de la patria y reafirmando el compromiso de hacer de la ciencia un derecho popular y transformador.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | CORTESIA

