Francisco Delgado será reconocido por su trayectoria artística

El artista compartió información personal sobre su carrera musical, dónde participará como invitado de honor este 27 de noviembre en la cuarta edición de los “Latin Maras Internacionales”

CUIDAD MCY.-El cantante y compositor, Francisco Javier Delgado, conocido por sus destacados éxitos en la música venezolana como: la composición musical del himno de la corporación “Criollitos de Venezuela” y el himno de San Sebastián llamado “Pionera en la Historia”, para compartir detalles adicionales sobre su carrera y algunos de sus próximos eventos, desde la instalaciones de ciudad MCY

El artista dispone de una amplia formación curricular como: licenciado en administración, teología, abogado, doctor en ciencias sociales y con formación en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros.

El artista comenzó en la música como violinista dónde fue progresando en el mundo musical, hasta alcanzar producciones discográficas y otros logros importantes.

“Hoy estoy encargado de lo que es la cátedra de Canto y Coro del Sistema en el Sur del Agua, y por supuesto he estado siempre atado a la música. Tengo tres producciones discográficas en el género de música venezolana, música llanera. Soy compositor e intérprete. Cuando digo que soy compositor e intérprete es porque canto mi canción y canto canciones de otros autores”, añadió Delgado.

El cantante dispone de una amplia experiencia en la música con 30 años de formación, en ópera, lírica junto la inmersión de otros géneros como el merengue, la guaracha y la gaita. Además de una producción especial grabada, un bolero, con el destacado cantante y compositor venezolano Oscar D’ León, con quién ha tenido el honor de compartir varias veces.

Próximos Eventos y Reconocimiento especial.

El artista también quiso destacar la invitación para el 27 de noviembre llega a Venezuela la cuarta edición de los premios “Latin Maras Internacionales”, en la cual se hará una mención especial por su trayectoria musical, junto a un show y la participación de otros artistas internacionales.

Finalmente cerró, con el agradecimiento por la oportunidad de ser parte de estos eventos y la bendición de trabajar mucho tiempo en la música y participar tanto en eventos nacionales como internacionales.

DIEGO BERRIOS (PASANTE) | FOTOS | CIUDAD MCY