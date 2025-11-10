C.C. Unicentro encendió la luz de la Navidad con gaitas y espectáculos

“Gala Navideña: Un Viaje Mágico en Globos» fue el evento que se llevó a cabo en el centro comercial Unicentro Maracay donde cientos de personas asistieron para encender juntos las luces navideñas.

CIUDAD MCY.-Con una maravillosa actividad llena de amor, luces, brillo y mucha música, este fin de semana, el Centro Comercial Unicentro Maracay dio la bienvenida oficial a la temporada decembrina con un el encendido de la Navidad 2025 que se desarrolló bajo la mágica temática «Gala Navideña: Un Viaje Mágico en Globos».

Cientos de personas se reunieron para presenciar la decoración especial del centro comercial que dejó a más de uno deslumbrado con cada rincón navideño dentro del recinto.

Fotos, luces, gaitas fueron los que predominaron en la celebración que con el encendido de sus luces invitó a cada familia a embarcarse en un viaje lleno de ilusión navideña.

La decoración central rindió homenaje a la fantasía con un majestuoso árbol de carrusel en forma de globo aerostático, que simboliza la aventura de compartir, la alegría de los reencuentros y la oportunidad de crear nuevas y memorables tradiciones juntos. El centro comercial se convirtió en la estación de partida para que las familias de Maracay vuelen alto con sus deseos y esperanzas en esta Navidad.

El evento principal tuvo lugar en la tarima central frente al árbol de navidad. Contó con la participación de las imágenes Luisana Altamiranda y Alejandra Conde, quienes estuvieron acompañadas por un invitado especial, el reconocido presentador de televisión José Padrón, quien expresó su felicidad por estar en Maracay para un momento tan mágico y especial.

Bajo la temática de “Un viaje mágico en globos”, la velada no solo se centró en la iluminación, sino que además invitó a la reflexión sobre valores fundamentales de la Navidad como el amor, la solidaridad y la esperanza. Y Las luces del árbol y la decoración simbolizaron un faro de esperanza para todas las familias de Maracay.

La variada programación de entretenimiento inició en horas de la tarde con la impecable presentación de villancicos a cargo del Sistema Nacional de Orquesta y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, Núcleo Maracay.

La velada continuó con presentaciones de la Orquesta de Jazz Navideños y el estudio de Baile, un set de violinistas y el show Fantasía de Navidad. El público también disfrutó de la cabina móvil para capturar los mejores recuerdos.

El momento cumbre llegó con el conteo regresivo que iluminó el árbol y la decoración, cerrando con un espectáculo lleno de luces, papelillos, destellos y alegría. Tras el encendido, la celebración continuó en el Bulevar con las tradicionales gaitas.

Unicentro Maracay celebra esta tercera navidad deseando que «la fe, la esperanza y la unión familiar, sean la llama que nunca se apaga» e invitaron a toda la familia de Maracay a disfrutar de sus espacios, programación especial, promociones y ofertas durante la temporada festiva.

ANAÍS RONDÓN | FOTOS: CIUDAD MCY