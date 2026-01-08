Ejecutan labores de mantenimiento en la ARC en favor de los usuarios

El ejecutivo regional avanza en la transformación de las ciudades y el bienestar de la población con trabajo constante y articulado, embelleciendo cada rincón de la región para el disfrute y orgullo de su gente.

CIUDAD MCY.- Bajo las orientaciones del Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros, con la articulación del ministro Ramón Velásquez Araguayán y la ejecución de la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, se cumplen las labores de mantenimiento y embellecimiento en la Autopista Regional del Centro (ARC), específicamente en el segmento vial entre los kilómetros 66 y 121, con el propósito de garantizar espacios dignos y seguros para los usuarios.

Cuadrillas de hombres y mujeres de la empresa estadal Vías de Aragua, se mantienen desplegadas en esta importante arteria vial realizando el mantenimiento de delineadores y la sustitución de cinta reflectiva en la isla central, acciones que contribuyen a mejorar la seguridad y visibilidad en la vía.

De manera complementaria, se ejecutaron labores de limpieza y desmalezado, tanto en la autopista como en sus distribuidores, lo que consolida un paisajismo renovado y agradable para quienes transitan por la región central del país.

Estas acciones forman se originan del plan de trabajo que ejecuta el Gobierno Bolivariano de Aragua, para la recuperación y embellecimiento de los espacios públicos, fortaleciendo la movilidad y ofreciendo a la ciudadanía un entorno digno que refleja organización, esfuerzo y conciencia colectiva.

REINA BETANCURT | FOTOS : CIUDAD MCY