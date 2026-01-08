Clase obrera de Aragua reafirmó su compromiso con la paz y la gobernabilidad del país

A través del Congreso Constituyente de la Clase Obrera se recogerán las propuestas y suscribir los acuerdos necesarios para impulsar el desarrollo de este sector

CIUDAD MCY.- Como parte de su agenda de trabajo, el ministro para el Proceso Social del Trabajo, Eduardo Piñate, encabezó en la sede aragüeña del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), una asamblea con delegados al Congreso Constituyente de la Clase Obrera, dirigentes sindicales y voceros de diversas entidades de trabajo, con el propósito de fortalecer la unidad y garantizar la paz en el país.

Durante el encuentro, Piñate destacó la participación activa de representantes de los Comités de Prevención y Trabajo (CPTT), delegados de seguridad, voceros sindicales y trabajadores de distintos sectores productivos, quienes se congregaron para reflexionar sobre las tareas que enfrenta la clase obrera ante la coyuntura nacional.

El ministro, luego de escuchar los planteamientos de la clase trabajadora, el titular de la cartera laboral subrayó que la jornada permitió analizar los recientes acontecimientos internacionales y reafirmar la disposición de los trabajadores venezolanos de mantenerse unidos frente a las agresiones externas. “Hemos tenido una jornada de trabajo y reflexión en función de las tareas que están planteadas para el pueblo venezolano y para los trabajadores en general”, expresó.

Piñate también resaltó que la clase obrera se mantiene firme en la defensa de la producción nacional y en la preservación de la estabilidad de las empresas, desde las industrias hasta los servicios básicos como transporte, educación y salud.

“Los trabajadores de la Patria, en este ataque, donde fue secuestrado el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros y la Primera Combatiente Cilia Flores, desde el primer momento, manifestaron su disposición y voluntad de defensa de la Patria, ocuparon las empresas y se mantienen produciendo, cuidando hasta el último tornillo, manteniendo la unidad férrea con nuestro pueblo”, afirmó.

Asimismo, señaló que la movilización de los trabajadores constituye un pilar fundamental para garantizar la paz y la gobernabilidad, en respaldo a las autoridades nacionales.

En este sentido, la autoridad aseguró que la clase obrera de Aragua se encuentra consciente y movilizada, a disposición de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, para asumir las tareas que demanda el momento histórico.

El ministro concluyó que preservar la paz es responsabilidad compartida de todos los sectores productivos del país, desde los trabajadores industriales hasta los pescadores y comuneros. “

“Quienes producimos, quienes mantenemos la estabilidad, somos los trabajadores y trabajadoras junto con nuestro pueblo. Somos nosotros quienes vamos a mantener la paz en este país”, enfatizó.

REINA BETANCOURT | FOTOS: CORTESÍA