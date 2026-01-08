Pueblo de Urdaneta exigió liberación del Presidente Maduro y la primera dama Cilia Flores

CIUDAD MCY.- En un acto de profunda convicción patriótica, el alcalde del municipio Rafael Guillermo Urdaneta, Julio Melo, lideró la Asamblea del Poder Constituyente Originario, donde el pueblo urdanetense se congregó para exigir la liberación inmediata del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro Moros, y de la Primera Dama, Cilia Flores, denunciando su secuestro por parte del gobierno norteamericano.

​En este sentido, la Plaza Bolívar de Barbacoas se convirtió en el epicentro de la resistencia popular, donde voceros de base, movimientos sociales y autoridades locales levantaron su voz en defensa de la soberanía nacional.

​»Con firmeza y convicción reafirmamos nuestro compromiso con nuestra Patria. Urdaneta se mantiene de pie junto a sus líderes legítimos», declaró el mandatario local durante la asamblea, la cual a su juicio, representa la voluntad de un pueblo que no se doblega ante pretensiones extranjeras.

​DESPLIEGUE EN FUSIÓN POPULAR, MILITAR Y POLICIAL

​Tras finalizar el acto central, y en cumplimiento de las directrices nacionales, el alcalde Julio Melo encabezó un recorrido por las principales calles de Barbacoas. Esta acción se desarrolló en perfecta fusión popular, militar y policial, con el objetivo de supervisar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

​La máxima autoridad local recordó que, ante el Decreto de Estado de Conmoción Exterior dictado por el Ejecutivo Nacional, las fuerzas vivas del municipio se encuentran desplegadas de manera excepcional.

«Nuestro compromiso es garantizar el orden en todo nuestro territorio. Nuestra prioridad absoluta es que cada habitante de nuestro municipio tenga la tranquilidad de vivir en Paz junto a sus familias», afirmó Melo con contundencia.

​​Enfatizó que este despliegue operativo busca asegurar que las actividades cotidianas en el sur de Aragua se mantengan dentro de la normalidad institucional, bajo un clima de respeto y tranquilidad. «¡Urdaneta en Paz!», apuntó.

El alcalde concluyó su intervención asegurando que el municipio Urdaneta seguirá siendo un territorio de paz y lealtad absoluta al hilo constitucional de la República.

PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA | FOTOS: ALCALDÍA DE URDANETA