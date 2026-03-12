GBA entregó insumos para reactivación de transporte de la UPT «Federico Brito Figueroa»

La gobernadora Joana Sánchez, indicó que los suministro entregados serán destinados para el funcionamiento de las unidades que traslada a la comunidad estudiantil

CIUDAD MCY.-Como parte de los proyectos seleccionados en la Primera Consulta Universitaria Aragüeña se realizó una dotación de insumos para la reactivación de la flota de transporte en la Universidad Politécnica Territorial «Federico Brito Figueroa», ubicada en el municipio José Félix Ribas.

La entrega estuvo encabezada por la vocera del Poder Popular ante la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, en acompañamiento del Alcalde de la jurisdicción, Juan Carlos Sánchez. En el marco de la visita a la mencionada casa de estudios, la mandataria aragüeña indicó que los suministros entregados son para el funcionamiento de las unidades que movilizan a la comunidad estudiantil.

Los recursos entregados a la institución universitaria fueron cauchos, baterías de alto rendimiento y repuestos que servirán para la repotenciar y mantener de forma preventiva los autobuses que encuentran fuera de servicio por falta de los componentes operativos.

Con este equipamiento se espera que las unidades de la UPT «Federico Brito Figueroa», se incorporen de manera progresiva a sus rutas habituales en los próximos días, fortaleciendo así el bienestar académico y la movilidad en el municipio Ribas.

PRENSA GBA

FOTOS: GBA