Procuraduría de Aragua llevará orientación jurídica a comunidades de Mariño

El despliegue comenzará en la comuna Pueblo Noble de Aragua, en Turmero, como parte de una iniciativa destinada a acercar los servicios legales y fortalecer el acceso a la justicia en el territorio

CIUDAD MCY.- Con el propósito de acercar la atención jurídica a las comunidades organizadas, la Procuraduría General del estado Aragua prepara el despliegue de jornadas de orientación legal gratuita en el territorio, iniciativa que comenzará en la comuna “Pueblo Noble de Aragua” ubicada en Turmero, municipio Santiago Mariño.

Como parte de los preparativos para esta acción, el equipo del órgano superior de consulta y de representación judicial y extrajudicial en la entidad, realizó un recorrido previo en la comunidad “Caridad del Cobre”, ubicada en la parroquia Alfredo Pacheco Miranda, con el objetivo de afinar aspectos organizativos y logísticos que permitirán garantizar el desarrollo de la jornada y la adecuada atención a los habitantes del punto y círculo.

Esta iniciativa es impulsada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, y liderada por el procurador de la entidad, Ángel León, como parte de una estrategia orientada a fortalecer el acceso a la justicia y brindar acompañamiento legal a las comunidades organizadas.

Es importante mencionar que, a través de estas jornadas, los ciudadanos podrán recibir orientación y asesoría jurídica gratuita sobre distintos procedimientos y situaciones legales, mediante un despliegue institucional que busca atender de manera directa las necesidades de la población en materia legal.

Con este despliegue, la Procuraduría del estado Aragua busca reforzar su presencia en el territorio, acercando los servicios de orientación jurídica a las comunidades y promoviendo una atención más directa a las necesidades de la población.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA