Robustecen seguridad ciudadana y organización comunitaria en el municipio Tovar

CIUDAD MCY.- Con el firme objetivo de consolidar las políticas de seguridad y la estructura organizativa en la entidad, se llevó a cabo un importante encuentro institucional entre los cuerpos de seguridad estatal y el gobierno municipal del municipio Tovar. La reunión estuvo encabezada por la 1er Comisario Nohemi Lazarde, supervisora de los Cuadrantes de Paz en el municipio Tovar por la Policía Bolivariana de Aragua, y la directora de despacho de la Alcaldía, Josefina Kanzler.

El eje central de este acercamiento fue la revisión exhaustiva del funcionamiento y la articulación de las salas de autogobierno Pico Codazzi y Casco Central. Dichas instancias representan piezas fundamentales en la coordinación de acciones destinadas a la seguridad ciudadana y la atención directa de los habitantes en sus respectivos sectores.

Durante la jornada de trabajo se definieron líneas estratégicas orientadas a estrechar el vínculo entre los organismos policiales y la base comunitaria. Estas directrices buscan potenciar la capacidad de prevención y agilizar los mecanismos de respuesta ante las necesidades detectadas en el territorio, siempre bajo el esquema de los Cuadrantes de Paz.

Este esfuerzo de coordinación institucional se ejecuta en cumplimiento de las orientaciones emanadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, trabajando de manera conjunta con la gestión municipal liderada por el alcalde Maximiliano Suárez, para garantizar la tranquilidad de las familias tovareñas.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: CIUDAD MCY