Resultados de la Consulta Universitaria transformarán espacios de la Aldea Universitaria «El Mácaro»

La gobernadora Sánchez anunció el inicio de la impermeabilización del techo de los módulos, la instalación de 32 nuevas salas sanitarias y la restauración de la cancha de usos múltiples

CIUDAD MCY.- Los proyectos ganadores de la Primera Consulta Universitaria continúan ejecutándose con éxito en el estado Aragua. La gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, hizo acto de presencia en la Aldea Universitaria Bolivariana ‘El Mácaro», ubicada en el municipio Santiago Mariño, con el fin de dar inicio a los proyectos ganadores de esta casa de estudios.

La vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, quien estuvo acompañada por el Alcalde del municipio Mariño; Carlos Guzmán, anunció el inicio de los trabajos de impermeabilización que se ejecutan en el techo del módulo, la instalación de 32 nuevas salas sanitarias y la restauración de la cancha de usos múltiples de la mencionada casa de estudios.

Cabe destacar que, por medio de estas obras se verán favorecidos más de 1.200 estudiantes de la Misión Sucre, Universidad de las Ciencias de la Salud «Hugo Chávez Frías», bachilleres del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), entre otras casas educativas.

Durante esta jornada, la Gobernadora manifestó: «aquí serán impermeabilizados 3.500 m² del techo, trabajaremos en el área de los baños de damas y caballeros, asi como también, estamos recuperando la cancha deportiva (…) desde acá agradecemos el impulso que da nuestra presidenta y nosotros vamos a seguir esforzándonos para que la calidad educativa y nuestra gente siga estudiando en nuestro país», indicó Sánchez.

Asimismo, la mandataria local mencionó que, al culminar esta etapa, se dará inicio a una segunda fase enfocada en la rehabilitación interna y externa de la infraestructura.

La ejecución de estas labores son producto de la articulación perfecta entre el Gobierno Bolivariano, el Ministerio de Obras Públicas, la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media (Feveem), la Alcaldía de Santiago Mariño y la Gran Misión Nuevo Barrio Tricolor.

PRENSA GBA

FOTOS: GBA