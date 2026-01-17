GBA fortalece atención integral con jornada social en Villa de Cura

Más de 50 instituciones, en colaboración con el Poder Popular llevaron servicios médicos, sociales y educativos a la comuna «Comunero Mayor Maestro Aristóbulo Istúriz», en una jornada que fue encabezada por la gobernadora Joana Sánchez

Con una destacada participación institucional y el acompañamiento del Poder Popular organizado, se llevó a cabo una Jornada de Atención Social en la Unidad Educativa Nacional «Paula Correa», ubicada en la comuna «Comunero Mayor Maestro Aristóbulo Istúriz» del municipio Ezequiel Zamora, como parte del esfuerzo del Gobierno Bolivariano por atender de manera directa las necesidades de la población.

En la jornada, que ofreció atención médica especializada en traumatología, medicina general e interna, cirugía, vacunación, odontología, pediatría y ginecología, así como diversos programas sociales, entre los que se incluyen parto humanizado, nutrición, misiones y grandes misiones, registro civil y la actualización de la Plataforma Patria, participó activamente la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

La gobernadora estuvo acompañada por el Secretario General de Gobierno, Félix Romero, la Autoridad Única de Salud en la entidad, Yosmary Lombano, y otras autoridades regionales, quienes recorrieron los distintos puntos de atención y compartieron con la comunidad.

La Jefa del Ejecutivo regional recorrió diversos puntos de atención, compartiendo directamente con los ciudadanos y recibiendo de primera mano las inquietudes y necesidades de la comunidad.

En este sentido, durante la jornada, Sánchez subrayó que esta actividad se desarrolló en cumplimiento de las orientaciones del presidente, Nicolás Maduro, y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el marco de la 4T contemplada en la Ley Orgánica de las Siete Transformaciones (7T) destacando que las 191 comunas y circuitos comunales en todo el estado Aragua están avanzando en paralelo con iniciativas similares, bajo la premisa de gobernar en la calle y desde el territorio.

«Hoy estamos en la calle gobernando, con un gobierno cohesionado, donde confluyen las instituciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los cuerpos de seguridad y el poder popular, en defensa de la paz, la soberanía y la gobernabilidad», afirmó la máxima autoridad regional.

Informó además que, en esta jornada participaron 50 instituciones nacionales, regionales y municipales, que brindaron atención directa al pueblo de Villa de Cura, al tiempo que se revisaron proyectos de las pasadas Consultas Populares.

Entre los anuncios, destacó la rehabilitación de tres espacios educativos, mejoras en la red de aguas servidas del sector Los Colorados I, la inspección de vialidades del casco central, la recuperación de dos canchas deportivas y acciones en materia de salud, incluyendo esterilizaciones y atención priorizada a sectores vulnerables.

Por su parte, la alcaldesa del municipio Ezequiel Zamora, Anahís Palacios, resaltó que la jornada es resultado de un proceso de organización popular y de gobierno de calle permanente.

“No es una actividad para la foto; es una jornada de atención integral que nace de la voluntad del pueblo expresada en las consultas populares”, subrayó.

La máxima autoridad municipal, también destacó que esta es la segunda jornada realizada en el municipio, en el marco de un cronograma semanal que abarca todas las comunas, y resaltó que en la municipalidad se desarrollarán nuevos proyectos educativos que favorecerá tres escuelas: E.B.N. José Vinicio Adames, la U.E.E. Amanda Flores de Roye y la U.E.N. Paula Correa, sede de la actividad.

Las autoridades coincidieron en que estas jornadas representan una inversión social significativa, orientada a atender de manera directa las necesidades del territorio, especialmente en comunidades con altos niveles de vulnerabilidad, y reiteraron su respaldo a la línea política del Gobierno Bolivariano y a la defensa de la paz y la soberanía nacional.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | CORTESIA