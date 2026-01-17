Jornadas de salud fortalecen atención comunitaria en Santiago Mariño

CIUDAD MCY.-Como parte de una política sostenida de atención directa al pueblo, durante el mes de enero de 2026 se ha venido desarrollando un amplio despliegue de jornadas médico-asistenciales en diversas comunas del municipio Santiago Mariño, garantizando servicios integrales en distintas especialidades médicas y consolidando el sistema de salud comunitario.

En cada una de las jornadas se ofrecieron consultas de medicina general y pediatría, vacunación, entrega de medicamentos, control y seguimiento de pacientes con patologías crónicas, entre ellas la hipertensión, gracias a la articulación de los equipos de salud de los niveles nacional, regional y municipal.

Estos despliegues sanitarios contaron con el respaldo de Corposalud y el acompañamiento de la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, así como con la participación activa del personal de salud del municipio Santiago Mariño, en coordinación con la gestión del alcalde Carlos Guzmán, quien ha reiterado su compromiso con la protección social y el bienestar del pueblo mariñense.

El doctor Andrés Silva, coordinador del programa del ASIC Rosario de Paya, destacó que estas jornadas “permiten acercar los servicios de salud a las comunidades, fortalecer la prevención y garantizar atención oportuna a la población, especialmente a los sectores más vulnerables”.

Desde el poder popular organizado, Ingrid Flores, responsable de la sala de autogobierno de la comuna Delcy Rodríguez, señaló que este tipo de acciones reflejan “la aplicación efectiva de las políticas públicas orientadas a atender al pueblo, siguiendo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro y de la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez”.

Durante el lapso transcurrido de enero de 2026, las jornadas de salud se realizaron en las comunas Unión y Fuerza Bolívar-Chávez, Indio Sorocaima, Ecoturística Agrícola Voces de Mi Pueblo, Socio-Productiva Delcy Rodríguez y Socioproductiva Cilia Flores La Primera Combatiente, abarcando distintos sectores del municipio y garantizando atención médica integral de manera organizada y gratuita.

Estas acciones se enmarcan en la 4ta. Transformación de la Ley del Plan de la Patria de las 7T, la cual prevé la “recuperación y expansión de la protección social, basada en la democracia directa y el poder popular” y en las últimas directrices de la presidenta (E) Delcy Rodríguez que priorizan el destino de los recursos petroleros a la inversión social y la salud como derecho fundamental.

