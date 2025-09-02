GBA fortalece infraestructura vial con visión urbana moderna y ecológica

*** Con intervenciones en carreteras estratégicas, avenidas principales y espacios públicos, la gobernadora, Joana Sánchez, consolida un esquema de movilidad seguro y eficaz **

CIUDAD MCY.-En el marco de las políticas de transformación y buen vivir, se constató el avance de los trabajos de intervención vial que se vienen ejecutando en la región, esto con el objetivo de garantizar mayor seguridad, movilidad y bienestar a los habitantes del estado Aragua.

El plan ha contemplado la rehabilitación de diversos puntos como el sur de Aragua con más de 100 kilómetros de vialidad mediante la colocación de 9 mil toneladas de asfalto, así como la mejora de tramos estratégicas que conectan con Choroní, Ocumare de la Costa, Santa Cruz y Villa de Cura. También incluye futuras intervenciones en San Francisco, Magdaleno y en las principales avenidas de gran envergadura.

En este contexto, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, acompañada por el diputado y presidente de la Subcomisión de Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, Manuel Hernández; el presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo; y el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, ofreció un balance de los trabajos.

“Seguimos avanzando en distintos puntos del estado con obras que garantizan vías más seguras y modernas para todos los aragüeños”, afirmó Sánchez, al destacar que las acciones se enmarcan en el Plan Vial “Trabajar es la Vía”.

La mandataria explicó que, además del asfaltado, se ejecutan 30 kilómetros de demarcación de líneas continuas y discontinuas, 20 kilómetros de pintura en brocales e islas centrales, instalación de tachas reflectivas, instalación de 35 postes de alumbrado público, sustitución de más de 250 luminarias LED, muralismo en puentes, construcción de monumentos, instalación de pantallas publicitarias y rehabilitación de refugios para motorizados.

DERECHO A LA CIUDAD

La mandataria regional destacó que todas estas acciones se enmarcan en la Ley de Convivencia y en el “proceso asambleario” que busca garantizar el derecho a la ciudad, bajo una visión urbana y ecológica que fortalezca la movilidad segura y el disfrute de espacios comunes.

“Ha llegado a Aragua el concepto de ciudad humana, donde los peatones, conductores y comunidades tendrán acceso a vías modernas, seguras y embellecidas en cada uno de nuestros municipios”, puntualizó.

INTERVENCIONES

La máxima autoridad regional adelantó además que la avenida Constitución y la intercomunal Turmero-Maracay serán objeto de una rehabilitación integral, señalando también que la avenida José Casanova Godoy contará con nuevos monumentos, incluyendo una obra en homenaje al cacao de Chuao, así como el embellecimiento general de esta arteria vial.

Finalmente, la Gobernadora subrayó que este plan de transformación vial es posible gracias al respaldo del presidente Nicolás Maduro, la coordinación con el ministro de Transporte, G|D Ramón Velásquez Araguayán y el ministro de Obras Públicas, Juan Ramírez.

Con este plan de transformación vial, el Gobierno Bolivariano de Aragua no solo responde a las necesidades inmediatas de movilidad y seguridad, sino que también proyecta un modelo de desarrollo urbano sostenible, donde cada obra consolida el derecho a la ciudad y el bienestar de los aragüeños.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | GBA