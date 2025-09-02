Consultorio Popular Tipo II “César Rodríguez Palencia” fue reinaugurado en Mariño

CIUDAD MCY.-La Comuna “Legado de Chávez fuerza indestructible”, se llenó de júbilo y emoción tras presenciar la reinauguración del Consultorio Popular Tipo II “César Rodríguez Palencia” en el municipio Santiago Mariño del estado Aragua.

La actividad contó con la participación de la Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano, la Directora del ASIC Anca, Yuraima Díaz, equipo de salud municipal, regional y poder popular.

Tras el emblemático corte de cinta realizado por la Autoridad Única de Salud en compañía del equipo de Gobierno, Lombano expresó sentirse muy contenta al ver materializado este logro gracias a la Consulta Pública Nacional, ya que el CPT II “César Rodríguez Palencia”, tiene aproximadamente 12 años brindando atención a gran parte de la comunidad del Municipio Mariño.

“Gracias al trabajo conjunto entre el Presidente Nicolás Maduro, la Ministra Magali Gutiérrez y nuestra Gobernadora Joana Sánchez, nos encontramos garantizando otro centro de salud de calidad para nuestro pueblo”, manifestó Lombano.

Más de 500 familias serán favorecidas con la reinauguración de este consultorio, abarcando comunidades como Ojo de Dios, Legado de Chávez, César Rodríguez Palencia y todo el punto y círculo de la Av. Intercomunal de Turmero.

Por su parte, la Directora del ASIC Anca Yuraima Díaz, informó que el consultorio brindará una atención de salud primaria y además contará con una vacunadora itinerante que garantizará que la población cuente con un sistema de inmunización completo.

Es importante destacar que este tipo de logro se enmarca en la 2T del Plan de las 7 Transformaciones, planteado por el Ejecutivo Nacional, donde se prioriza la optimización de los servicios en el sistema de salud.

PRENSA CORPOSALUD | FOTOS: CORTESIA