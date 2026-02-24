GBA Inició intervención en escuela básica de La Trilla

CIUDAD MCY.- Como resultado directo del esfuerzo articulado entre el Gobierno Nacional y el mecanismo de la Consulta de los Proyectos Comunales, la Unidad Educativa Estadal Concentrada La Trilla ha iniciado un proceso de transformación profunda en su infraestructura. Esta obra, situada en el corazón de la Comuna Cumbe Cumari, representa un triunfo para la gestión participativa y el fortalecimiento de la educación pública en el litoral aragüeño.

Los trabajos actuales se enfocan de manera prioritaria en la reparación integral del techo y la adecuación de la cerca principal de la institución educativa. Estas mejoras estructurales tienen como objetivo fundamental optimizar las condiciones físicas del plantel, garantizando así un ambiente mucho más seguro, digno y acogedor para el desarrollo académico de los estudiantes que hacen vida en esta comunidad.

Este avance ha sido posible gracias al acompañamiento constante y al apoyo incondicional de Joana Sánchez, Vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua. Su gestión ha sido clave para canalizar los recursos y la voluntad política necesarios para que los proyectos aprobados por la base popular se traduzcan en beneficios tangibles para los sectores más vulnerables del municipio.

La rehabilitación de la U.E.E. Concentrada La Trilla se suma a una serie de acciones gubernamentales orientadas a potenciar el bienestar social a través del empoderamiento de las comunas y la inversión en el futuro educativo de la región.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS : CORTESÍA