Gobierno de Aragua mantiene intervención sobre la carretera a Ocumare de la Costa

Colocación de brocales, señalización, demarcación y recuperación de cabañas estarán listas próximamente para el disfrute de la Semana Mayor

CIUDAD MCY.- El presidente de la empresa estadal de Vías de Aragua, ingeniero Gerardo Rosso, se apersonó este martes a la altura del kilómetro 16 de la carretera que conduce al municipio Ocumare de la Costa de Oro para informar sobre los trabajos de vialidad que se están llevando a cabo en la arteria vial.

Rosso detalló que estos trabajos se están ejecutando por instrucciones de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, quien el pasado domingo anunció la continuidad de los trabajos de infraestructura para asegurar vías óptimas para los temporaditas que visiten la costa en temporada de la Semana Mayor.

De igual forma, el presidente de Vias de Aragua dijo que parte de los trabajos que se están ejecutando en la Troncal 7, específicamente entre los kilómetros 16 y 17, son, la nivelación de terreno con material de relleno, compactación, excavación de zanjas para la instalación de barreras metálicas y barreras de concreto en diferentes tramos de esta arteria vial del municipio Costa de Oro.

Agregó que, posterior a los trabajos que ya se están ejecutando, se va a realizar aplicación de pintura a las defensas, señalización, colocación de alineadores viales, tachas reflectivas y diferentes señalizaciones para evitar accidentes en la carretera.

TRABAJO MANCOMUNADOS

Es importante mencionar que, para el desarrollo de estas labores se cuenta con el apoyo de la empresa Fundaragua, con la finalidad de ejecutar la rehabilitación de diferentes estructuras para el disfrute de los transeúntes y las personas que visitan la montaña.

Parte de estas acciones son, la recuperación y la construcción de 13 cabañas que se encuentran divididas en: 3 nuevos baños en el kilómetro 8, la recuperación de 2 sanitarios y la construcción de uno nuevo en el kilómetro 5; al igual que la recuperación de cabañas los kilómetros 6, 10 y 12, en los cuales se ha aplicado pintura y techo, así como también, la instalación de bancos metálicos para el descanso, parrilleras y empotrados para la preparación de sopa.

PLAN DE ASFALTADO

Finalmente, Gerardo Rosso añadió que, en el marco de la segunda transformación (2T), se va a realizar un plan importante de asfaltado en lo que corresponde la carretera Troncal 7, a partir del kilómetro 24; también se incorporará al plan la carretera de El Playón, Cata, la carretera hacia Cuyagua y diferentes espacios del pueblo de Ocumare.

ELIMAR PÉREZ

FOTO : GOBERNACIÓN