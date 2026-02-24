Legisladores del Cleba respaldaron Ley de Amnistía

CIUDAD MCY.- En Sesión Ordinaria la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba), Katiana Hernández, destacó los avances en materia de legislación, Consulta Popular y transformación económica que se vienen desarrollando en la entidad para fortalecer el poder comunal y la atención directa al pueblo.

Durante la sesión ordinaria de este martes, la parlamentaria Hernández, junto a los legisladores, manifestaron se respaldo a la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática.

Al respecto, la presidenta del Cleba mencionó que, «la ley busca consolidar la paz y el entendimiento político en el país, tal y como lo ha orientado el presidente constitucional Nicolás Maduro y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez”.

JURAMENTACIÓN DE PARLAMENTARIOS

Seguidamente, la presidenta del Cleba procedió a la juramentación de los nuevos parlamentarios, Anthony Bolívar y María Elena Humbría.

Los nuevos integrantes reforzarán el compromiso de la cámara con la representación del pueblo aragüeño.

CONSULTA POPULAR

Otro de los puntos abordados en la sesión ordinaria, fue la Consulta Popular Nacional la cual se celebrará en todo el territorio nacional el próximo 8 de marzo.

Hernández informó que: «este proceso se llevará a cabo en los 191 circuitos comunales del estado, donde se someterán a votación 1 mil 310 proyectos propuestos por las comunidades, para este evento democrático se han habilitado 310 centros de votación».

Además la parlamentaria hizo un llamado a la participación masiva.

​»Invitamos a nuestro pueblo aragüeño a decidir los proyectos de acuerdo a la agenda concreta de acción en cada una de las salas de autogobierno».

Por su parte, el legislador Anthony Bolívar indicó que la Brigada Internacional de Solidaridad Juvenil está de visita para conocer los proyectos.

«Se encuentran ahorita en nuestro país 30 jóvenes de 14 países de América Latina y el Caribe desarrollando una agenda de cooperación en donde hemos podido visitar nuestros proyectos de la juventud como nuestra forma de organización hacia el Gobierno comunal».

ARAMICA EN COMPLETA OPERATIVIDAD

En otro orden de ideas, el legislador Jesús Parra, representante del circuito 6 del sur de Aragua, anunció avances significativos en la recuperación industrial del estado.

Cabe mencionar que, esta reactivación es parte de las políticas que impulsa la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez con el respaldo del Ejecutivo Nacional.

El parlamentario, Jesús Parra indicó que, “la empresa Aragua Minas y Canteras ha alcanzado casi un 60% de su capacidad operativa. El fortalecimiento de esta empresa busca potenciar la agroindustria y el aparato económico regional, alineado con la primera transformación».

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CIUDAD MCY