Trabajos preventivos resguardan suministro de gas en Girardot

CIUDAD MCY.- Como parte de la agenda del Gobierno Bolivariano de Aragua (GBA) equipos especializados realizan trabajos de poda controlada y resguardo de servicios esenciales en el municipio Girardot.

La jornada se llevó a cabo en la avenida Maracay, donde se ejecutan labores de poda fitosanitaria orientadas a proteger las tuberías de suministro de gas que atraviesan esta importante arteria vial, garantizando la seguridad y continuidad del servicio para más de 7 mil familias y 26 usuarios comerciales del municipio.

La supervisión fue realizada por el secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez, presidente de la empresa estadal Vías de Aragua, Gerardo Rozo, el presidente de la Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua), Edinson Gutiérrez y representantes de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) Gas, a través de la Gerencia de Gestión Técnica con Terceros (GGTT), quienes verificaron el cumplimiento de los protocolos técnicos establecidos para este tipo de intervenciones.

Las acciones contemplaron el despeje y control del crecimiento vegetal cercano a las redes gasíferas, minimizando riesgos y fortaleciendo el mantenimiento preventivo de una infraestructura estratégica para la colectividad.

De manera complementaria, se adelanta la recuperación y acondicionamiento de las áreas verdes, promoviendo espacios más seguros, organizados y ambientalmente sostenibles para quienes transitan diariamente por esta vía.

El despliegue institucional responde a las orientaciones del presidente, Nicolás Maduro; la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; y la vocera del Poder Popular para la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, consolidando el trabajo articulado entre instancias nacionales y regionales en favor de la protección ambiental y la optimización de los servicios públicos.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA