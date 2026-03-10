Ciudad MCY

GBA rindió homenaje a la fuerza y resiliencia de las trabajadoras aragüeñas

PorLuisa Pedroza

Mar 10, 2026

Durante una emotiva actividad las féminas disfrutaron de un agasajo donde se reconoció su invaluable labor que realizan diariamente.

CIUDAD MCY.- Resilientes, trabajadoras, fuertes, responsables y guerreras, así se puede definir a las mujeres aragüeñas que día a día se esfuerzan por sacar adelante a su estado. En el marco del Mes de la Mujer, el Gobierno Bolivariano de Aragua llevó a cabo una emotiva jornada para honrar a las féminas trabajadoras que laboran en el edificio sede de la Gobernación y sus entes adscritos.

​La actividad, caracterizada por la alegría y el amor motivante de la personalidad de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, quien reconoce en todo momento a las mujeres por su valentía y dedicación defienden el derecho a llevar amor e impregnar de sensibilidad cada espacio donde hacen vida.

​El encuentro estuvo encabezado por el secretario general de Gobierno, Félix Romero; la secretaria de Despacho, Belén Arteaga; el secretario de la 2T, Rodolfo Ramírez, y la secretaria de la 4T, Gipsy Colmenares.

​Al ritmo de música romántica y con la alegría que caracteriza a las aragüeñas, se vivió una jornada llena de emotividad y mucha fuerza femenina.

Durante la actividad, las trabajadoras recibieron hermosos detalles para honrar el compromiso y la dedicación que demuestran en sus labores diarias, reafirmando así la voluntad de seguir impulsando el empoderamiento y la igualdad en cada rincón del estado.

RECONOCIMIENTO A LAS MUJERES

​Como parte de este gran homenaje, se enaltecieron merecidamente a las todas las mujeres de la Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua), guerreras que se activan desde antes de calentar el sol para desplegarse por todo el territorio y optimizar los espacios públicos de la entidad.

​Para reconocer esta invaluable labor, las autoridades regionales, en compañía del presidente de la institución, Edison Gutiérrez, brindaron a estas trabajadoras un agasajo lleno de afecto y agradecimiento.

​Durante esta actividad especial, las féminas de Fundaragua fueron consentidas con una gran cantidad de servicios de belleza y cuidado personal, una iniciativa orientada a elevar su autoestima, reconocer su feminidad y empoderarlas como mujeres fuertes y “echadas pa lante” que son.

YORBER ALVARADO 

FOTO:CORTESIA

