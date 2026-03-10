GBA rindió homenaje a la fuerza y resiliencia de las trabajadoras aragüeñas

Durante una emotiva actividad las féminas disfrutaron de un agasajo donde se reconoció su invaluable labor que realizan diariamente.

CIUDAD MCY.- Resilientes, trabajadoras, fuertes, responsables y guerreras, así se puede definir a las mujeres aragüeñas que día a día se esfuerzan por sacar adelante a su estado. En el marco del Mes de la Mujer, el Gobierno Bolivariano de Aragua llevó a cabo una emotiva jornada para honrar a las féminas trabajadoras que laboran en el edificio sede de la Gobernación y sus entes adscritos.

​La actividad, caracterizada por la alegría y el amor motivante de la personalidad de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, quien reconoce en todo momento a las mujeres por su valentía y dedicación defienden el derecho a llevar amor e impregnar de sensibilidad cada espacio donde hacen vida.

​El encuentro estuvo encabezado por el secretario general de Gobierno, Félix Romero; la secretaria de Despacho, Belén Arteaga; el secretario de la 2T, Rodolfo Ramírez, y la secretaria de la 4T, Gipsy Colmenares.

​Al ritmo de música romántica y con la alegría que caracteriza a las aragüeñas, se vivió una jornada llena de emotividad y mucha fuerza femenina.

Durante la actividad, las trabajadoras recibieron hermosos detalles para honrar el compromiso y la dedicación que demuestran en sus labores diarias, reafirmando así la voluntad de seguir impulsando el empoderamiento y la igualdad en cada rincón del estado.

​RECONOCIMIENTO A LAS MUJERES

​Como parte de este gran homenaje, se enaltecieron merecidamente a las todas las mujeres de la Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua), guerreras que se activan desde antes de calentar el sol para desplegarse por todo el territorio y optimizar los espacios públicos de la entidad.

​Para reconocer esta invaluable labor, las autoridades regionales, en compañía del presidente de la institución, Edison Gutiérrez, brindaron a estas trabajadoras un agasajo lleno de afecto y agradecimiento.

​Durante esta actividad especial, las féminas de Fundaragua fueron consentidas con una gran cantidad de servicios de belleza y cuidado personal, una iniciativa orientada a elevar su autoestima, reconocer su feminidad y empoderarlas como mujeres fuertes y “echadas pa lante” que son.

YORBER ALVARADO

FOTO:CORTESIA