Jornada de atención integral beneficia a más de 240 personas en San Mateo

CIUDAD MCY.- Con el propósito de garantizar un municipio pionero en atención social se llevó a cabo una jornada de atención integral en el sector Orope de San Mateo. La actividad tuvo lugar en las instalaciones de la UE Rómulo Gallegos. Durante el operativo, se atendió a un total de 243 ciudadanos (140 mujeres y 103 hombres), de la Comuna Antonio Ricaurte.
En el ámbito médico, se registraron 962 atenciones y se realizaron 486 consultas especializadas. Entre las áreas de mayor demanda destacaron Medicina General (96), Pediatría (62), Oftalmología (50) y Odontología (46). Asimismo, se brindó asistencia en Planificación Familiar a 61 personas y se entregaron métodos anticonceptivos, kits para embarazadas y se realizaron consultas de ginecología, obstetricia y cardiología, garantizando un abordaje clínico en diversas especialidades para los vecinos de la comunidad.
El despliegue de salud incluyó 719 atenciones complementarias, tales como sesiones educativas para los 243 asistentes, jornadas de desparasitación para 99 personas y la aplicación de 63 dosis de inmunización (incluyendo Toxoide y Fiebre Amarilla). En cuanto a la entrega de insumos, se distribuyeron 2.430 medicamentos y se otorgaron 20 ayudas técnicas, entre las que se incluyen sillas de ruedas, nebulizadores, glucómetros y colchones antiescaras, sumando un total de 4.364 beneficios brindados a la población.
Finalmente, la jornada contó también con la participación de diversas Misiones Sociales y organismos públicos que sumaron 461 asistencias adicionales. Instituciones como el INAAS, INN, Prefectura, Registro Civil y Parto Humanizado, junto al sistema 1×10 del Buen Gobierno, ofrecieron trámites administrativos y asesorías legales. Este esfuerzo multidisciplinario reafirma el compromiso de protección social en la región, integrando salud, ciencia y servicios civiles en un solo espacio.
PRENSA BOLIVAR
FOTOS:CORTESIA