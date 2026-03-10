Jornada de atención integral beneficia a más de 240 personas en San Mateo

CIUDAD MCY.- Con el propósito de garantizar un municipio pionero en atención social se llevó a cabo una jornada de atención integral en el sector Orope de San Mateo. La actividad tuvo lugar en las instalaciones de la UE Rómulo Gallegos. Durante el operativo, se atendió a un total de 243 ciudadanos (140 mujeres y 103 hombres), de la Comuna Antonio Ricaurte.

​En el ámbito médico, se registraron 962 atenciones y se realizaron 486 consultas especializadas. Entre las áreas de mayor demanda destacaron Medicina General (96), Pediatría (62), Oftalmología (50) y Odontología (46). Asimismo, se brindó asistencia en Planificación Familiar a 61 personas y se entregaron métodos anticonceptivos, kits para embarazadas y se realizaron consultas de ginecología, obstetricia y cardiología, garantizando un abordaje clínico en diversas especialidades para los vecinos de la comunidad.

​El despliegue de salud incluyó 719 atenciones complementarias, tales como sesiones educativas para los 243 asistentes, jornadas de desparasitación para 99 personas y la aplicación de 63 dosis de inmunización (incluyendo Toxoide y Fiebre Amarilla). En cuanto a la entrega de insumos, se distribuyeron 2.430 medicamentos y se otorgaron 20 ayudas técnicas, entre las que se incluyen sillas de ruedas, nebulizadores, glucómetros y colchones antiescaras, sumando un total de 4.364 beneficios brindados a la población.

​Finalmente, la jornada contó también con la participación de diversas Misiones Sociales y organismos públicos que sumaron 461 asistencias adicionales. Instituciones como el INAAS, INN, Prefectura, Registro Civil y Parto Humanizado, junto al sistema 1×10 del Buen Gobierno, ofrecieron trámites administrativos y asesorías legales. Este esfuerzo multidisciplinario reafirma el compromiso de protección social en la región, integrando salud, ciencia y servicios civiles en un solo espacio.

PRENSA BOLIVAR

FOTOS:CORTESIA