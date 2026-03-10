Jornada veterinaria y de esterilización benefició a mascotas en Paya

Estas acciones están orientadas a garantizar la salud de las mascotas y contribuir a evitar la reproducción descontrolada en la localidad.

CIUDAD MCY.- Una jornada integral de atención médica veterinaria y esterilización para animales se desarrolló en el parque biosaludable de Paya, municipio Santiago Mariño del estado Aragua, con el propósito de promover el bienestar animal y prevenir la sobrepoblación de mascotas en la localidad.

La actividad fue organizada por Misión Nevado Aragua, en articulación con la Unidad de Protección Animal del municipio Santiago Mariño, ofreciendo diversos servicios veterinarios y atención comunitaria para mascotas.

Así lo informó Joselin Castaño, directora de la Unidad de Protección Animal de Santiago Mariño, quien destacó que la jornada se realizó en los espacios de la Comuna “Cilia Flores”, donde se brindó atención médica veterinaria integral y procedimientos quirúrgicos de esterilización para felinos y caninos del municipio.

“Nos encontramos en la Comuna Cilia Flores, acompañados de nuestro alcalde Carlos Guzmán, en el parque biosaludable de Paya, ofreciendo a nuestros hermosos animales una jornada de atención médica veterinaria integral y una jornada de atención quirúrgica de esterilización para felinos y caninos del municipio de Santiago Mariño”, expresó.

Asimismo, Castaño agregó: “Estamos en conjunto con la Misión Nevado Aragua, nos está visitando su presidenta nacional, Maigualida Vargas, ofreciendo consultas, desparasitación, peluquería canina, corte de uñas, limpieza de oídos, vacunación antirrábica y vacunación séxtuple”.

La encargada de la protección animal en Mariño también extendió la invitación a las comunidades cercanas a participar en estas iniciativas, orientadas a garantizar la salud de las mascotas y contribuir a evitar la reproducción descontrolada mediante jornadas quirúrgicas de esterilización.

La jornada contó con el respaldo de los tres niveles de Gobierno: nacional, bajo la conducción de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; el regional, conducido por la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez; y el municipal, liderado por el alcalde de Mariño, Carlos Guzmán, todos bajo los lineamientos del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro.

Estas acciones se enmarcan en las políticas de protección animal impulsadas a través de Misión Nevado, programa que promueve la atención veterinaria, la esterilización y el rescate de animales domésticos y comunitarios en todo el país.

Asimismo, la atención a mascotas y fauna doméstica se alinea con la Sexta Transformación (6T): Ecosocialismo, Ciencia y Tecnología, que promueve la protección de la biodiversidad, el equilibrio ambiental y el desarrollo de estrategias para el resguardo de especies, enmarcado en el respeto a la vida y el ecosocialismo.

PRENSA MARIÑO

FOTOS CORTESIA