Instalan red de aguas servidas en Los Fundadores gracias a la Consulta Popular

CIUDAD MCY.- Gracias a las consultas populares del 2025, al menos 45 familias de la comunidad Los Fundadores en el Municipio Ribas, se ven beneficiadas con la instalación de la red de aguas servidas.

Los trabajos de instalación de tuberías de 6, 8 y 10 pulgadas, se han realizado gracias al trabajo articulado del Gobierno Regional del estado Aragua en conjunto con la alcaldía del Municipio Ribas y el Poder Comunal organizado.

Nardival Tovar, vecina de la zona y responsable del proyecto, informó que éste se ganó en la segunda consulta popular del 2025 con lo cual inició la materialización de la lucha de años por contar con aguas servidas en la comunidad.

“En nombre de los vecinos y vecinas de Los Fundadores, quiero agradecer a nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, gobernadora Joana Sánchez y alcalde de Ribas, Juan Carlos Sánchez. Este es un proyecto de gran impacto ya que teníamos años de lucha por lograr la instalación de tuberías para las aguas servidas…”

“… Hemos iniciado con el apoyo de la empresa Hidrológica del Centro (Hidrocentro) y esperamos pronto que Los Fundadores cuente en su totalidad con todo el sistema de aguas servidas”, indicó la vecina”.

PRENSA RIBAS

FOTOS: CORTESÍA