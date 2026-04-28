Presidenta (E) Delcy Rodríguez se reunió con Primera Ministra Mottley en la residencia Illaro Court de Bridgetown

CIUDAD MCY- En la continuidad de su intensa agenda de trabajo en Barbados, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó a la Residencia Oficial de la Primera Ministra, Mia Mottley, para sostener una reunión de trabajo ampliada.

Este encuentro representa una cita histórica de alto nivel político, al reunir a dos de las mujeres líderes más influyentes de la región, quienes hoy conducen con determinación el destino y la soberanía de sus respectivos pueblos hacia un futuro de prosperidad compartida.

Durante la jornada, ambas mandatarias, junto a sus equipos técnicos y ministeriales, procedieron a revisar el mapa de cooperación integral que une a las dos naciones.

El diálogo se centró en sectores estratégicos como la energía, la educación y el turismo, áreas consideradas vitales para potenciar el crecimiento económico y la resiliencia de Venezuela y Barbados frente a los desafíos globales actuales.

Es importante destacar la visión compartida de ambas líderes sobre la necesidad de fortalecer el intercambio cultural y la formación académica como bases del desarrollo social.

En el ámbito energético y económico, se exploraron mecanismos conjuntos para optimizar recursos y abrir nuevas oportunidades de inversión que beneficien de manera directa a los ciudadanos de ambos países, bajo el principio de complementariedad caribeña.

Este encuentro en la Residencia Oficial no solo ratifica la solidez de los acuerdos binacionales, sino que proyecta un mensaje de unidad y liderazgo femenino en la política internacional.

Ambas dignatarias Rodríguez y Mottley reafirman su voluntad de seguir trabajando en una hoja de ruta dinámica que garantice el desarrollo y bienestar social para los pueblos.

PRESIDENTA (E) DELCY RODRÍGUEZ OFRECIÓ DECLARACIONES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN BARBADOS

En el marco de su segunda gira internacional oficial, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció declaraciones a los medios de comunicación desde Barbados; luego de su llegada a tierra barbadense el pasado domingo 26 de abril, al Aeropuerto Internacional Grantley Adams, en Bridgetown.

Esta intervención se da luego de haber participado en una jornada fructífera, como parte de la continuidad a su agenda de integración regional tras la visita oficial realizada a Grenada el pasado 9 de abril.

Por otra parte, es relevante mencionar que esta visita oficial representa un paso significativo en la política exterior de la gestión de la presidenta (E) Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo el pasado 5 de enero, reafirmando de esta manera, el compromiso de Venezuela con sus socios estratégicos en el Caribe y el fortalecimiento del diálogo diplomático en la región.

Vale acotar, que la comitiva de la República Bolivariana de Venezuela estuvo integrada por el ministro de Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela; el ministro del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, Juan Escalona.

Además, estuvieron presentes la ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniela Cabello; la ministra del Poder Popular para Hidrocarburos, Paula Henao; ministro del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo; Martha Ortega, encargada de Negocios de la República Bolivariana de Venezuela; el viceministro para el Caribe, Raúl Li Causi, entre otros.

PRESIDENTA (E) DELCY RODRÍGUEZ ACUERDA INCREMENTAR EL NÚMERO DE VUELOS ENTRE VENEZUELA Y BARBADOS

En las declaraciones finales sobre la visita oficial de Estado a Barbados que realizara la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que ambas naciones han explorado la posibilidad de incrementar la frecuencia de vuelos directos entre Caracas y Bridgetown.

Esta iniciativa busca no solo facilitar el tránsito de viajeros, sino también integrar otros destinos turísticos cercanos, creando así rutas y experiencias más completas para los visitantes de ambas naciones.

«Turistas que vienen a esta hermosa isla, que podamos ofrecer paquetes turísticos de algunos destinos en Venezuela. Y que también podamos ofrecer paquetes turísticos en Venezuela para visitar Barbados», explicó la Jefa de Estado Encargada en su alocución.

Estos paquetes ofrecerán la oportunidad de descubrir la riqueza cultural y natural de Venezuela, promoviendo destinos venezolanos poco explorados.

SE ACTIVA LA CONEXIÓN MARÍTIMA

Rodríguez detalló que es de suma importancia establecer una conexión marítima que diversifique las opciones de movilidad y comercio entre ambos países.

«Igualmente, hemos conversado sobre la necesidad de establecer la conexión marítima para transporte tanto de personas como de carga. Y algo importante que hemos solicitado desde el Ministerio de Transporte yd el Ministerio de Turismo de Venezuela es poder tener cursos de formación para nuestros operadores turísticos en Barbados», detalló la Presidenta Encargada en aras de elevar la calidad del servicio y la competitividad del sector turístico en Venezuela, aprovechando la experiencia barbadense en la industria.

VENEZUELA Y BARBADOS CONSOLIDAN UNIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL

La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras cerrar con su agenda de trabajo en Bridgetown, Barbados, informó sobre la consolidación de la unión económica y comercial entre ambas naciones.

Destacó que se establecieron mecanismos estratégicos para profundizar los lazos de hermandad caribeña. «Le he dicho a la Primera Ministra que hoy, 27 de abril del 2026, están naciendo la unión económica y comercial entre Barbados y Venezuela», afirmó, subrayando la importancia de avanzar, considerando la hermandad que acerca a sendos países.

Como parte fundamental de la agenda, la Mandataria Encargada invitó a la Primera Ministra a conocer la experiencia de la economía comunal en Venezuela, resaltando el papel de las comunidades organizadas en la gestión de sus propios recursos. La propuesta busca compartir el modelo venezolano sobre cómo las comunidades organizadas pueden garantizar sus propios alimentos, fortaleciendo la resiliencia local frente a los desafíos globales.

«Yo he invitado a la primera ministra que conozca de primera mano también ella y su equipo la experiencia de la economía comunal en Venezuela. Cómo las comunidades organizadas pueden garantizar sus propios alimentos», destacó.

La jornada concluyó con un balance positivo que proyecta una nueva etapa de crecimiento compartido en la región caribeña. «Hemos terminado con una profunda felicidad por la agenda que hemos construido en sectores de gran envergadura para nuestros países», puntualizó la Jefa de Estado Encargada.

PRESIDENTA (E) DELCY RODRÍGUEZ ACUERDA REVISAR LAS MATRICES DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN ENTRE AMBOS PAÍSES

En el marco de una productiva jornada de trabajo bilateral, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el inicio de una revisión profunda de las matrices de producción y exportación entre Venezuela y Barbados.

Esta iniciativa busca establecer un modelo de intercambio comercial directo y eficiente que elimine la dependencia de intermediarios, permitiendo que ambas naciones satisfagan sus necesidades de bienes a través de sus capacidades productivas internas y fronteras hermanas.

PRESIDENTA (E) DELCY RODRÍGUEZ ACUERDA QUE BARBADOS SE CONVIERTA EN UN HUB PARA EXPORTAR ALIMENTOS AL CARIBE Y ÁFRICA

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha formalizado un acuerdo estratégico que posicionará a Barbados como un centro logístico «hub» fundamental para la exportación de alimentos venezolanos hacia el Caribe y el continente africano.

Esta alianza contempla que la nación caribeña produzca rubros agrícolas directamente en tierras venezolanas, garantizando no solo su seguridad alimentaria interna y el suministro estable, sino también la creación de una plataforma de distribución internacional de gran envergadura.

Para fortalecer esta iniciativa, se ha invitado formalmente a la delegación barbadense a conocer la experiencia de la economía comunal en el país, destacando «cómo las comunidades organizadas pueden garantizar sus propios alimentos».

EJECUTIVO NACIONAL INVITA A BARBADOS A INVERTIR EN CAMPOS DE PETRÓLEO Y GAS EN VENEZUELA

En un esfuerzo por fortalecer la cooperación regional en materia energética, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, extendió una invitación a Barbados para que participe activamente en la inversión de campos de petróleo y gas dentro del territorio venezolano.

En el cierre de su visita oficial de Estado a Barbados, Rodríguez indicó que la invitación que hace a las autoridades de la isla es a «invertir en campos tanto de petróleo y gas en Venezuela» como iniciativa «para incrementar la producción de hidrocarburos en Venezuela. Y que podamos garantizar suministro y seguridad energética también para Barbados en el futuro», explicó la Jefa de Estado Encargada.

El objetivo primordial no solo es asegurar un suministro energético confiable y estable para Barbados, sino también potenciar la visión de Venezuela de crear alianzas que fortalezcan la seguridad energética regional.

Más allá de los hidrocarburos, Venezuela y Barbados están explorando activamente la complementariedad en el desarrollo de energías renovables. «Que podamos fabricar juntos paneles solares», agregó la Mandataria Nacional Encargada para referirse a la creación de «una matriz energética completa», detalló en su alocución ante la Primera Ministra de Barbados, Mia Mottley.

Esta doble estrategia no solo garantiza el suministro energético a corto y mediano plazo, sino que también sienta las bases para un futuro energético más limpio y autosuficiente para ambos países.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA