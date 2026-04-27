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Más de 10 mil familias beneficiadas con megajornada alimentaria en Turmero

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PorBeatriz Guilarte

Abr 27, 2026

La actividad se realizó en el municipio Santiago Mariño con apoyo institucional y comunal

CIUDAD MCY.- En Turmero, municipio Santiago Mariño del estado Aragua, se desarrolló una megajornada de mercados a cielo abierto que benefició a más de 10 mil familias con la distribución de alimentos a precios solidarios.

La actividad, realizada en la parroquia Samán de Güere, fue posible gracias al esfuerzo conjunto de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez; la Alcaldía de Santiago Mariño; empresas del Estado y estructuras del Poder Popular, incluyendo comunas, circuitos comunales y comités de alimentación.

Durante la jornada, los asistentes adquirieron combos de alimentos a costos accesibles, en un operativo que destacó por su organización, rapidez y atención directa a la comunidad.

Este tipo de iniciativas forman parte de las políticas de distribución alimentaria que buscan garantizar el acceso a productos básicos a precios preferenciales. m

El alcalde de Mariño, Carlos Guzmán, resaltó el impacto de la actividad en la población: “Nos encontramos en Turmero, aquí en la parroquia Samán de Güere. Hoy estamos felices, porque gracias al esfuerzo de nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y nuestra gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, se realizó una megajornada de mercados a cielo abierto, donde nuestro pueblo se benefició y se llevó la mejor parte de esta gran jornada. Se vendieron unos combos muy económicos”.

Asimismo, destacó la articulación con el poder popular y el sector estatal: “Hemos estado acompañados a través de las comunas y los circuitos comunales y sus comités de alimentación, y queremos agradecer también a las empresas del Estado (…) que están vinculadas a poder nosotros tener acá en esta jornada alimentos a precios solidarios”.

Guzmán también informó que la megajornada denominada “Leales a Nuestra Tierra” se desarrolló en el Parque El Samán, con una atención masiva y organizada: “Vivimos una extraordinaria jornada (…) donde más de 10 mil familias fueron atendidas con éxito, en un ambiente de organización, alegría y compromiso con nuestro pueblo”.

De igual forma, explicó que se trató de una megajornada llena de compartir y bienestar con una atención cercana y una logística que permitió brindar una experiencia ordenada y de calidad para todos los asistentes, gracias al equipo de “Venezuela Siempre Vence”.

Los beneficiarios expresaron satisfacción por el desarrollo del operativo, destacando la calidad del servicio y los precios accesibles, en una actividad que reafirmó la articulación entre los niveles de gobierno nacional, regional, municipal y poder popular para la atención directa de las comunidades.

PRENSA MARIÑO

FOTOS: CORTESÍA

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Por Beatriz Guilarte

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