La UEP Francisco de Miranda debate sobre nuevas realidades

Este esfuerzo se entrelazó con la lucha contra el Acoso Escolar (Bullying), proporcionando a los jóvenes herramientas psicológicas y canales de denuncia para erradicar la violencia silenciosa que suele habitar en los pasillos

CIUDAD MCY.- La UEP Francisco de Miranda, ubicada en el municipio Lamas, transformó su jornada académica en un espacio de reflexión crítica. Estudiantes desde 1er hasta 5to año protagonizaron un Abordaje Preventivo integral, en el que el debate sobre el Acoso Escolar, el marco legal de la responsabilidad penal y la comprensión de nuevas identidades urbanas como la comunidad Therian, marcaron la pauta de una gestión comprometida con la formación de ciudadanos, no solo de alumnos.

La jornada contó con la participación estratégica de la Policía Comunal y las Defensoras Educativas, se abordaron los temas más sensibles de la agenda escolar actual, como la Responsabilidad Penal en Adolescentes.

Más allá de la sanción, el enfoque se centró en la prevención. Los funcionarios explicaron las implicaciones legales de las acciones juveniles, derribando el mito de la impunidad y fomentando una cultura de respeto.

ENTENDIENDO NUEVAS REALIDADES: LA COMUNIDAD THERIAN

Un punto innovador en este abordaje fue la discusión sobre la comunidad Therian (personas que se identifican con animales). En un mundo globalizado por las redes sociales, en este caso la institución educativa apostó por la información veraz sobre el prejuicio.

Al abordar estos temas con madurez pedagógica, la institución busca fomentar un ambiente de tolerancia y comprensión, evitando que el desconocimiento se traduzca en discriminación o aislamiento para los estudiantes que exploran diversas identidades.

UNA ALIANZA POR EL FUTURO

El éxito de este despliegue radica en el engranaje perfecto entre el personal administrativo, los docentes y los órganos de seguridad. No se trató de un evento aislado, sino de una política de protección que entiende que para educar en matemáticas o literatura, primero hay que garantizar un entorno libre de miedo y rico en valores.

La UEP Francisco de Miranda seguirá siendo un faro de prevención en el Municipio Lamas, demostrando que cuando la comunidad educativa se une, el aula se expande y la sociedad mejora

REINA BETANCOURT

CIUDAD MCY