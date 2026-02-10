Gobernación de Aragua consolida el modelo de Ciudades Humanas en la entidad

Diversos anuncios fueron ofrecidos de parte del gobierno Regional con el fin de que los aragüeños estén informados de las buenas nuevas que trae el primer periodo del 2026

CIUDAD MCY.-En una extensa jornada de trabajo enmarcada en la 2da Transformación (2T) de Ciudades Humanas, Infraestructura y Servicios Públicos, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, presentó un balance detallado a los medios de comunicación que marca un hito en la modernización de la entidad. El eje central de los anuncios fue el despliegue del nuevo sistema de transporte público, pero la mandataria también profundizó en materia de salud, vialidad, educación universitaria y atención vecinal, proyectando un estado Aragua más conectado y humano para este 2026.

EL METROBÚS ARAGUA TOMA LAS CALLES

Uno de los puntos más resaltantes de la gestión es la activación del Metrobús Aragua, un sistema de transporte moderno impulsado por el Gobierno Bolivariano que busca transformar la dinámica diaria en la capital. Este sistema cuenta con una flota inicial de 66 unidades de última tecnología, integradas al plan nacional de movilidad que incluye el uso del pago electrónico mediante el sistema SUVE. Para garantizar su operatividad, se han reparado más de 8 kilómetros de vialidad específica por donde circularán estas unidades, conectando paradas recuperadas y el estratégico Terminal de San Jacinto.

La gobernadora detalló que, del lote total, 14 unidades han sido asignadas exclusivamente para las rutas suburbanas que atraviesan los municipios Francisco Linares Alcántara, Sucre y Santiago Mariño. Aunque aclaró que en esta primera fase no se alcanzó a cubrir el Eje Este de la entidad. Sánchez fue enfática al asegurar que existe una planificación sólida para extender el servicio de forma progresiva a los 18 municipios de Aragua.

Asimismo, anunció la culminación de la parada de Tapa-Tapa y el avance del 70% en la construcción del Terminal de Oriente, una infraestructura de vanguardia situada junto a las nuevas instalaciones de llegada del Metrobus, diseñada para optimizar los viajes hacia el resto del país.

Para la sostenibilidad de este proyecto, se estableció un plan de mantenimiento riguroso en la antigua sede de TransAragua, en Santiago Mariño. «Estamos adaptando todos los mecanismos para el cuidado de la flota, pero llamamos a la colectividad a exponer sus valores al máximo; existe una Ley de Convivencia que prohíbe el uso de los canales del Metrobús por vehículos particulares y debemos respetarla», instó la mandataria.

VIVIENDA, SALUD Y BIENESTAR ANIMAL

En materia de hábitat, la gobernadora destacó la reciente entrega del Urbanismo Villas del Mar en Santiago Mariño. Reafirmó que la prioridad de las próximas entregas habitacionales seguirá siendo para las familias afectadas por el Lago Los Tacariguas y otras contingencias climáticas, manteniendo un dinamismo constante en la adjudicación de hogares dignos.

En el área de salud, anunció la rehabilitación total del Hospital de Las Familias. Este centro, anteriormente con otra denominación, inicia una etapa centrada en la ruta materno-infantil tras recibir una dotación de tecnología de punta que incluye cuatro incubadoras neonatales, ventiladores mecánicos y lámparas para fototerapia. Además, contará con espacios exclusivos para el parto humanizado y un centro quirúrgico infantil.

Por otro lado, en sintonía con las peticiones de los movimientos proteccionistas, Sánchez confirmó que en aproximadamente tres meses se inaugurará el Centro de Atención Integral de Salud Animal, que contará con médicos veterinarios y servicios de clínica y peluquería para mascotas y animales comunitarios.

PODER ESTUDIANTIL Y GESTIÓN VECINAL

La gobernadora rindió cuentas sobre los resultados de la Primera Consulta Popular Estudiantil, realizada el pasado 21 de noviembre. Este proceso democrático permitió que el estudiantado de 29 instituciones eligiera los proyectos prioritarios para sus instituciones.

Como resultado, en la sede principal de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (Caña de Azúcar) se avanza en impermeabilización e iluminación; en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana Cagua, el sistema eléctrico está al 90%; en la Universidad Central de Venezuela se entregó dotación para tres facultades y en la Aldea El Mácaro se rehabilita la cancha y el sistema de climatización.

En otro orden de ideas, el «Plan de la Aragüeñidad y Gestión Vecinal» se ha logrado censar a más de 200 condominios en siete municipios. Todo ello, mediante una encuesta profunda que evalúa la situación legal y de morosidad de estos edificios. Cabe destacar que, el gobierno regional planea desprender líneas de crédito para recuperar espacios comunes que históricamente no habían sido atendidos por el estado.

INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PARA EL CARNAVAL 2026

Finalmente, se informó sobre un despliegue masivo de asfaltado en las grandes arterias viales de la entidad. Actualmente se trabaja en la Avenida Constitución, la Intercomunal Turmero-Maracay (23 km), la Avenida Universidad y la Francisco de Miranda. Sánchez adelantó que se espera la liquidación de recursos para retomar el asfaltado hacia la costa (Ocumare y Choroní), de cara a la temporada alta de carnaval.

Como novedad, para el esparcimiento nocturno, se anunció el cambio total de iluminación en la Avenida Las Delicias, iniciando desde el sector El Toro, para permitir que los ciudadanos realicen actividades deportivas de forma segura en horarios extendidos.

El balance cerró con el compromiso de rehabilitar 25 escuelas, cada dos meses, en las zonas más vulnerables, y la creación de un espacio cultural y museo en las instalaciones del Aragua FC, integrando el deporte con la identidad aragüeña.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: PRENSA GBA