Gobierno Bolivariano entregó 60 apartamentos en Urbanismo Villas del Mar

Enmarcados en la Gran Misión Barrio Nuevo Tricolor, y con el respaldo del Ministerio de Hábitat y Vivienda, se culminó una obra que promueve la justicia social, la igualdad y el Buen Vivir de las familias aragüeñas

CIUDAD MCY.-En un despliegue de compromiso social y eficiencia gubernamental, el Gobierno Bolivariano realizó la entrega formal de 60 nuevos apartamentos en el Urbanismo Villas del Mar, ubicado en la Comuna «En Honor a Mi Comandante Chávez» del municipio Santiago Mariño. Esta importante adjudicación se traduce en un beneficio directo para 206 personas que integran 96 familias de la localidad, consolidando el derecho constitucional a una vivienda digna.

La actividad estuvo presidida por el Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, G/D Raúl Alfonzo Paredes, en compañía de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez y el alcalde de la jurisdicción, Carlos Guzmán. Este acto representa un hito dentro de la nueva gobernanza del Hábitat y Vivienda Comunal, en el que el Poder Popular organizado y el Estado trabajan de la mano para la transformación del entorno social.

La jornada inició con una vibrante bienvenida cultural a cargo de la agrupación Danzas Aragua, quienes deleitaron a los presentes con una muestra de danzas nacionalistas. Posteriormente, la vocera responsable de la comunidad, Dayana Fumero, ofreció unas palabras cargadas de emotividad en las que agradeció el esfuerzo conjunto que hizo posible culminar esta obra, resaltando la esperanza renovada de las familias beneficiarias.

Tras el protocolar corte de cinta que dejó formalmente inaugurado el complejo, las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones. Durante la inspección, se pudo constatar que el urbanismo cuenta con el 100% de la consolidación de los servicios públicos, incluyendo sistema de aguas servidas y agua potable, aceras, brocales, vialidad asfaltada, caminerías, así como una red de electrificación e iluminación totalmente operativa.

Cada unidad habitacional cuenta con un área total de 70 metros cuadrados, distribuidos estratégicamente en tres habitaciones, dos baños, sala, cocina, comedor y área de lavandero. Además de la infraestructura residencial, el proyecto contempló la entrega de un parque infantil para el sano esparcimiento de los niños y niñas del sector. Con esta entrega, se avanza en la meta de 96 viviendas planificadas para este complejo, reafirmando que la vivienda sigue siendo una prioridad absoluta en la gestión bolivariana.

El ministro comentó que existirán buenas noticias para el estado Aragua en el sector de viviendas, y que esta entrega le transformará la vida a personas de bajos recursos que ahora podrán contar con un hogar digno para que vivan de la mejor forma con todos los servicios garantizados, lo que impulsa la 2T del Plan de la Patria.

Por su parte, la gobernadora anunció que el próximo viernes iniciará la segunda fase de construcción de este urbanismo, y que en el mes de abril inicia el avance en las residencias Los Nísperos, asimismo destacó el progreso de la AVV 5 de Julio. También informó que, en el municipio Libertador arrancó la dinamización del antiguamente llamado Urbanismo Antonio José de Sucre, una obra que ofrecerá más de 150 soluciones habitacionales.

Estas obras refuerzan el compromiso del Ejecutivo nacional y regional con la garantía de viviendas dignas para las familias más vulnerables del estado Aragua, ofreciendo hogares completos y soluciones habitacionales que reflejan el modelo de Ciudades Humanas.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: PRENSA GBA