Gobernadora Joana Sánchez: El Pueblo heróico de Aragua nunca dará un paso atrás

Ciudad MCY.- La gobernadora Joana Sánchez afirmo que «el pueblo heróico de Aragua nunca dará un paso atrás en la defensa de la revolución. Somos los héroes y heroínas de hace 200 años y seguiremos siendo». Así lo declaró en la marcha antiimperialista desarrollada este lunes 11 de agosto en la capital del país en apoyo al presidente Nicolás Maduro.

«El pueblo heróico de Aragua siempre esta presente defendiendo nuestra Patria y nuestra revolución y acompañando al conductor de victorias, nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestra cotidianidad, amor y respeto», declaró.

Estamos acompañando a nuestro líder, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y sobre todo comandante de las fuerzas del Pueblo. «Una vez más estamos en la vanguardia y listos para mantener la paz y nuestra cotidianidad», sentenció.

REDACCIÓN MAZO