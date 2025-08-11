Movimiento Robert Serra reafirma su apoyo al presidente Nicolás Maduro

***Unidos en una sola voz, los integrantes rechazaron la injerencia extranjera y de la oposición venezolana que pretende desestabilizar la paz y el orden constitucional de la nación***

CIUDAD MCY.-En un acto que reafirmó el profundo compromiso de la soberanía y el palpable respeto por los venezolanos , los integrantes del Movimiento Robert Serra fijaron posición ante las recientes amenazas provenientes del Gobierno de Estados Unidos y miembros de la oposición venezolana.

La reunión tuvo lugar en las instalaciones del Concejo Municipal del municipio Francisco Linares Alcántara, donde los miembros expresaron su contundente rechazo a cualquier forma de injerencia extranjera y de la oposición que pretende desestabilizar la paz y el orden constitucional de la nación.

En esta linea, Jefran Ramírez, organizador del movimiento subrayó que las acciones del lider estadounidense viola la soberanía nacional y los tratados internacionales.

«Estas acciones son una prueba viva de la violación de derechos legítimos de los venezolanos por parte del Gobierno de Estados Unidos. Rechazamos las amenazas infundadas contra nuestro Presidente legítimo y constitucional, porque el Gobierno estadounidense pretende imponerse como juez global para así justificar fines ilegítimos y tomar medidas ilegales sobre nuestra Patria, sobre nuestro país».

Asimismo , Ramírez manifestó que el movimiento Robert Serra y los venezolanos reafirman el apoyo contundente al presidente Nicolás Maduro.

«Somos un pueblo unido, que va de la mano con Nicolás, un hombre de paz y que ve por el bienestar de todos los venezolanos, como movimiento y pueblo defendemos a nuestro presidente electo Nicolás Maduro Moros».

Por su parte, Roney Pacheco coordinador estadal del Movimiento Robert Serra, mencionó que todo el pueblo venezolano permanece unido para defender al Presidente Maduro.

«En Caracas se está llevando una marcha donde todo el pueblo de Venezuela se congregó en paz y en una sola voz para rechazar las sanciones criminales impuestas por el Gobierno de Trump, esa marcha es una muestra de la furia Bolivariana».

Finalmente Pacheco agregó que «la gobernadora Joana Sánchez es una mujer que ha orientado a los aragüeños a defender el territorio y desde el Movimiento Robert Serra estaremos desplegados para seguir defendiendo al presidente Maduro «.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS CIUDAD MCY