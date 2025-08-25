Gobernadora Joana Sánchez fortalece lazos con trabajadores del municipio Bolívar

***En su visita la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, reiteró su firme compromiso con el pueblo de San Mateo y exaltó el rol fundamental que desempeña la clase trabajadora en su gestión de gobierno****

CIUDAD MCY.-Con el objetivo de estrechar los vínculos entre el Gobierno Bolivariano y los trabajadores, la gobernadora Joana Sánchez sostuvo un emotivo encuentro con el equipo de trabajo del ayuntamiento del municipio Bolívar, donde fue recibida con entusiasmo por empleados y obreros que compartieron sus inquietudes y propuestas.

Acompañada por la alcaldesa Marisol Rodríguez, la mandataria regional destacó la importancia del trabajo colectivo en el desarrollo local.

“Más temprano visitamos la alcaldía del municipio Bolívar para conversar con sus trabajadores junto a la alcaldesa Marisol Rodríguez y anunciar las buenas nuevas que se vienen para sus comunidades a través de las 7 Grandes Transformaciones, impulsadas por el presidente de la república Nicolás Maduro Moros”, expresó Sánchez.

Este encuentro forma parte de la estrategia de gobernanza colectiva promovida desde su campaña, centrada en la participación ciudadana y el trabajo conjunto para transformar Aragua en el estado que todos sueñan.

Por su parte, la alcaldesa Marisol Rodríguez agradeció la visita de la gobernadora, resaltando el impacto positivo de su presencia.

“Hoy tuvimos un gran inicio de semana con la grata visita de nuestra gobernadora Joana Sánchez en la alcaldía del municipio Bolívar, reforzando nuestro compromiso con todo nuestro equipo de trabajo y recordándoles cuán importantes y fundamentales son para el avance y crecimiento de nuestro amado San Mateo”, afirmó.

REINA BETANCOURT |FOTOS CORTESÍA