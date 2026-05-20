Gobernadora Joana Sánchez supervisó obras en materia de servicios públicos en MBI

La comunidad de Caña de Azúcar cuenta con tuberías de aguas servidas y colocación de capa asfáltica para mejorar estas importantes áreas en la comunidad

CIUDAD MCY.- Con un plan firme en materia de servicios públicos, el Gobierno Bolivariano del estado Aragua, a través la Secretaría General de la Segunda Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, hizo entrega de 400 metros de tuberías para mejorar la red de aguas servidas, así como también, inició la colocación de 200 toneladas de asfalto en las calles del sector Caña de Azúcar.

Rodolfo Ramírez, secretario de la Segunda Transformación, explicó que, conjuntamente con el Ministerio de Aguas se hizo entrega de 400 metros de tuberías entre 10 y 12 pulgadas con el objetivo de sustituir la red de aguas servidas. Ramírez recalcó que desde el sector 6 de dicha comunidad, junto a la vocera de la Aragueñidad, Joana Sánchez, alcalde Brullerby Suárez y la responsable del ministerio de Obras Públicas, Ana Karina, se inició la colocación de 200 toneladas de asfalto.

“Llevamos ya un total de 350 toneladas de asfalto para este sector, mañana (miércoles) continuaremos con la colocación de 200 toneladas más” aseguró Rodolfo Ramírez.

COMPLEJO DEPORTIVO

Desde el sector 9 de la misma comunidad, la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez junto al secretario de la Segunda Transformación, Rodolfo Ramírez, realizaron la inspección de un complejo deportivo, la cual se encuentra en proceso de recuperación y creación de espacios para el deporte. “Está en pleno desarrollo las canchas deportivas; esto enmarcado en la segunda transformación de ciudades humanas, infraestructura y servicios públicos” añadió Ramírez.

Además, aseguró que los trabajadores continúan en constante despliegue en el marco del Plan de las 7 Transformaciones y el Plan de la Aragüeñidad.

SERVICIOS PÚBLICOS

Por último, el Secretario General de la Segunda Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos de la Gobernación del estado Aragua, puntualizó que en cada uno de los municipios se vienen ejecutando trabajos en materia de asfaltado, vialidad, alumbrado, demarcación, agua potable; además de sustitución de colectores de aguas servidas y trabajos de telecomunicaciones. “Estos trabajos se llevan a cabo conjuntamente con los entes que conforman el Gobierno de Aragua, Costa Aragua, Vías de Aragua, Fundaragua, Aramica, Fundaparques; y los ministerios como un solo gobierno” finalizó Ramírez.

ELIMAR PÉREZ | CIUDAD MCY

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